Un financement participatif pour sauver les vignobles de Gaillac

Acheter un bout de vigne, sans être un pro du vin, c’est l’initiative lancée dans le Tarn. Avec le spécialiste Capital Citoyen, la cave coopérative de Labastide-de-Lévis a mis en place l’an dernier une campagne de financement participatif. Et le succès est là, détaille Magali Bayle, de Capital Citoyen : "ce projet a été lancé fin 2019. _A ce jour on est à 143 sociétaires_, pour 401 parts vendues (à 1.000 euros chacune). Ce qui représente environ 400.000 euros en levée de fonds".

Par la création de SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), la méthode permet aux caves coopératives de conserver le foncier, les vignes qui pourraient être revendues au moment de la fin d'activité des vignerons adhérents.

Maintenir les vignes dans le giron de la coopérative

"Il y a une difficulté dans le renouvellement des générations", explique Magali Bayle. Aujourd'hui, un vigneron qui part à la retraite peut transmettre à ses héritiers s'il en a, mais il peut aussi vendre, et parfois à des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir avec la vigne. Les caves coopératives perdent alors petit à petit leur patrimoine, et leurs adhérents. "Ces projets ont pour but de maintenir le foncier dans les coopératives, mais aussi de permettre l'installation de jeunes dans ce vignoble".

Quant aux sociétaires, ils obtiennent chaque année quelques caisses de vins de Gaillac, et surtout un abattement fiscal. En Occitanie, deux autres projets de ce type sont en gestation dans l'Aude, mais ne sont qu'à la phase d'étude.