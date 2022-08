Un food hall va ouvrir d'ici la fin de l'année sur les quais de Rouen

Les quais rive-droite de Rouen (Seine-Maritime) vont bientôt accueillir un nouveau concept de restauration : un food hall. Il s'agit d'un lieu qui réunit plusieurs restaurateurs avec des propositions différentes et où les tables des clients sont communes.

"C'est très développé à l'étranger et cela commence à prendre en France" se réjouit Célia Mac Donald, la directrice du projet pour le groupe Guéret.

"_Le but jeu est de trouver "_10 restaurateurs qui soient complètement différents et nous mettons un point d'honneur sur la fraîcheur, la qualité des produits en privilégiant le local" précise la directrice. L'objectif est de pouvoir proposer des cuisines de tous horizons et pour tous les goûts. Les candidats sont bienvenus. Célia Mac Donald a déjà reçus une vingtaine de candidatures mais la sélection n'est pas encore faite. "Nous étudions encore et nous choisirons aux alentours de la rentrée de septembre" poursuit-elle.

Environ 1 200m2 de volume

Les travaux d'aménagement des 1 200m2 de hangar sont prévus pour commencer à la fin du mois d'août. "Il y aura trois mezzanines, nous pourrons accueillir 400 personnes assises à l'intérieur, 200 sur la terrasse qui longe tout le hangar" explique-t-elle. "L'idée est d'en faire un lieu de convivialité aussi avec des animations comme par exemple un cours de yoga sur une mezzanine, un atelier pour les enfants, une soirée années 80" énumère Célia Mac Donald.

Le lieu, baptisé tout simplement L'Entrepôt food hall, sera ouvert du lundi au dimanche si tout se passe bien d'ici la fin de l'année. L'inauguration est annoncée pour le mois de décembre mais cela pourrait être en tout début d'année prochaine en fonction de l'avancée des travaux. En tout cas, l'objectif est "d'être bien rodé pour l'Armada 2023 qui arrivera vite derrière" s'enthousiasme la directrice du projet.

Les restaurateurs qui souhaitent envoyer leur candidature peuvent l'adresser par courriel : direction@entrepot-rouen.fr