Un food truck éco-responsable circule dans la région de Strasbourg

Emballages recyclés, recyclables et biodégradables. Produits locaux alsaciens. Jérôme et Clémentine ont lancé en mai un food truck éco-responsable.

"Au P'tit Sawyer, tout est fait camion", lance Jérôme. Avec Clémentine, voilà trois mois qu'il sillonne les routes, les zones commerciales et les zones de bureaux des alentours de Strasbourg. "J'ai toujours eu l'idée de créer mon entreprise. Et on ne peut pas créer une entreprise sans être en adéquation avec ses convictions personnelles", souligne-t-il. Burgers, ballotines, frites... À première vue, le menu est classique. Mais dans le food truck de ces deux Strasbourgeois, la nourriture est locale, et les emballages écolos.

Produits locaux, emballages recyclés et recyclables

Pour nous faire comprendre le concept, Jérôme nous fait monter dans son camion, posté ce jour-là à Geispolsheim... et nous montre le papier qu'il utilise pour emballer ses burgers et ses ballotines : "Il est biodégradable. La pulpe utilisée dessus, c'est du soja." Les couverts et les pics à frite sont également en bois biodégradable. "Et pour les cups à sauce, c'est 'objectif zéro plastique'. C'est de l'amidon de maïs", explique encore le Strasbourgeois... qui a dû faire de longues recherches avant de trouver les entreprises d'emballage ayant une démarche écologique.

Le food truck Au P'tit Sawyer à Geispolsheim en juillet 2017 © Radio France - Aude Raso

L'engagement vaut également pour la nourriture. La viande hachée, Clémentine et Jérôme l'achètent chez un boucher de Sausheim, la tomme d'Alsace vient de Neuwiller-lès-Saverne, et le pain, d'Ostwald. Côté boisson, on retrouve la gamme Lisbeth. "Ça change des fast-foods habituels", commente Cédric, un habitué. En trois mois, le food truck s'est déjà constitué un petit groupe d'adeptes... qui n'ont pas de carte de fidélité papier, mais électronique.

Côté prix, il faut débourser de 9 à 11 euros pour un menu. Des tarifs pas si éloignés des food trucks habituels. "Les emballages éco-responsables, ça coûte plus cher, c'est certain, conclut Jérôme. Mais ce n'est pas une raison pour gonfler les prix. Tant que je fais une marge, ça me satisfait." Clémentine et Jérôme le reconnaissent, ils ne pourront jamais être 100% éco-responsables. "Mais on fait tout pour y arriver", disent-ils. Leur regret : il est aujourd'hui quasi-impossible de trouver un utilitaire qui ne roule pas au diesel... Si vous avez des solutions, ils sont preneurs ! Tous leurs emplacement sont détaillés ici.

Reportage "Au P'tit Sawyer" à Geispolsheim Copier