Un food truck ouvre sur les quais de Sens à partir du 1er juin

Ce food truck, la ville de Sens (yonne) l'a retenu parmi trois propositions et fait le pari d'une cuisine végétarienne avec une cheffe qui se lance dans le métier. Le concept était présenté à la presse ce vendredi. "On est en train de déguster un jus de gingembre, assez poivré, un peu sucré, ça picote dans la bouche, ça rafraîchit", Tal et Jenny profitent en avant-première de cette présentation du camion. Ces Sénonais viennent régulièrement sur les quais. "C'est une super idée Depuis le temps qu'on attendait une petite buvette ici, ou un endroit pour manger, grignoter. Parce que quand on est posés ici, c'est dommage de retourner en centre-ville pour chercher à boire ou à manger", explique Jenny.

Après 12 ans dans les produits publicitaire, Ludivine Salomon se lance dans la cuisine avec son food truck "Tata Lulu" © Radio France - Renaud Candelier

Une reconversion professionnelle

A partir de jeudi, vous pourrez manger midi et soir, 7 jours sur 7 sur les quais de Sens, grâce à Ludivine Salomon. Elle a travaillé trois ans sur ce projet. "Je propose des produits très orientés cuisine du monde, le dhal de lentilles est un plat indien, des samossas, du moutabal un caviar d'aubergines à la libanaise, du chalakacha qui est un plat sud-africain", énumère la future cheffe du camion. Un vrai voyage, mais jamais piquant promet la cuisinière tout juste reconvertie, après douze ans dans la publicité : "ça a commencé quand j'ai changé d'alimentation et que je suis devenue végétarienne. Je me suis lancée énormément dans la cuisine. Les recettes que je vends aujourd'hui, ce sont des recettes que j'ai testé et retesté, des tonnes et des tonnes de fois. J'espère que mes amis ne m'ont pas menti quand ils m'ont que j'étais bonne cuisinière."

Des prix raisonnables

Pour sa cuisine, Ludivine Salomon utilise principalement des produits bio et locaux et les boites à emporter sont consignées, pour éviter de jeter. Le food truck " Tata Lulu " sur les quais de Sens propose une terrasse de vingt places assises à partir du 1er juin. Avec des plats à 8 euros, 4 euros pour les entrées et moins de 3 euros pour les desserts.