Un forage de pétrole dans l'Yonne pourrait être de nouveau exploité

Dans un contexte de flambée des prix des carburants, le village de Bagneaux, près de Villeneuve-l'Archevêque, à la limite de l'Yonne et du département de l'Aube, se demande s'il ne serait pas temps de relancer l'exploitation de son gisement pétrolier. Deux puits sont en place dans la commune, l'un est totalement arrêté depuis longtemps, mais l'autre a fonctionné jusqu'en 2018.

L'exploitation pétrolière de Bagneaux dans le nord de l'Yonne a rapporté à ce village de 215 habitants jusqu'à 8000 euros par an, au plus fort de son activité. Et le maire voit d'un bon œil un éventuel redémarrage de ces forages bien cachés dans la forêt communale. Jusqu'en 2018, des camions venaient régulièrement vider la cuve de 39.000 litres, remplie de pétrole brut. "Ces dernières années, le prix du brut avait pas mal baissé explique William Georges, il n'était sans doute plus tellement rentable d'exploiter ces puits mais aujourd'hui avec le prix du baril qui flambe, cela pourrait redevenir intéressant".

Intéressant aussi pour les finances du village, qui percevait une rente allant jusqu'à huit mille euros par an au plus fort de l'exploitation. D'ailleurs, Bagneaux n'est pas une exception rappelle le maire du village. "Je sais qu'il y en a dans le département de Seine-et-Marne. Il y a encore trente ans, une dizaine voire une quinzaine de puits de pétrole étaient en fonctionnement dans ce périmètre là. C'était donc assez ordinaire même si nous ne sommes pas au Texas" relativise l'élu.

L'un des puits de pétrole installé sur la commune de Bagneaux © Radio France - Renaud Candelier

Une demande de renouvellement de concession a été déposée

La très discrète société Géopétrol qui gère le puit indique que sa demande de renouvellement de la concession est toujours en cours d'instruction auprès de l'État. Selon elle, la remise en service du forage de Bagneaux demanderait des travaux avec des investissements conséquents. Le gisement pétrolier de Bagneaux près de Villeneuve-l'Archevêque est estimé à 17 kilomètres carrés.