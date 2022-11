Un forum des emplois saisonniers viticoles ce vendredi matin à Matha

De nombreux emplois saisonniers agricoles sont à pourvoir dans nos deux Charentes. Près de 15 000, rien qu’en Charente-Maritime, nous dit la Maison de l'Emploi Saisonnier, qui organise ce vendredi matin un forum de l’emploi à Matha. Des dizaines de recruteurs seront présents. Le forum se déroulera à la salle des Fêtes de Matha, rue d'Angoulême. Entre 9 h et 13 h. Les candidats doivent prévoir un CV.

“Le but de ce salon est de faire un forum de proximité et de proposer des emplois locaux à des demandeurs d'emploi”, précise Julien Duressay, chargé de développement emploi-insertion au conseil départemental de Charente-Maritime. La journée s’adresse particulièrement aux bénéficiaires du RSA qui habitent autour de Matha, Saint-Jean-d'Angély et Chaniers. “Il s’agit d’emplois dans l'agriculture et notamment dans la viticulture. Tout ce qui est taille de vigne, tirage des bois et relevages, de novembre à mars/avril.”

Cumulable avec le RSA

Les bénéficiaires du RSA pourront cumuler leur emploi saisonnier avec deux mois de RSA, soit 300 heures. Et ce, “de façon à ne pas être perdant”, précise Julien Duressay. “Une politique volontariste du conseil départemental pour aider les bénéficiaires du RSA à retrouver un emploi”, ajoute Julien Duressay.

Un besoin urgent

"Dans la région, on se bat avec les collègues pour trouver du monde”, explique Aymeric Madé, qui travaille aux Raisins de l'Abbaye, une exploitation viticole à Asnières-la-Giraud. “On augmente les salaires, on améliore le confort de travail avec des outils un peu plus confortables". Pourtant, il cherche toujours une quinzaine de saisonniers. Faute de trouver des candidats français, les entreprises agricoles se tournent de plus en plus vers des travailleurs roumains, bulgare ou encore porturgais.