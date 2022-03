Un forum des jobs d'été pour les jeunes à Périgueux avec une quarantaine de recruteurs

La ville de Périgueux organise mercredi 6 avril son "forum des jobs d'été" au Théâtre de Périgueux, avec 800 jeunes de 17 ans et plus attendus et 2000 offres d'emploi sur toute la Nouvelle-Aquitaine. une quarantaine de recruteurs seront présents.

C'est la 19e édition cette année. La ville de Périgueux accueille son "forum des jobs d'été" mercredi 6 avril de 14 heures à 18 heures au Théâtre de Périgueux, avec une quarantaine de recruteurs et environ 800 jeunes attendus pour postuler à des emplois saisonniers en Dordogne et dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Selon la mairie, plus de 2000 offres d'emploi sont en lignes pour cet été dans la région.

Sur place, les recruteurs pourront faire passer directement des entretiens d'embauche. Les candidats doivent avoir au moins 17 ans, venir munis de leur CV et d'une lettre de motivation, en plusieurs exemplaires, ou éventuellement sur clé USB. Les recruteurs viennent des secteurs du commerce, du tourisme et de la restauration, de l'aide à la personne, du nettoyage, mais l'armée et des agences d'intérim seront aussi représentées.

Plus d'infos sur la page dédiée sur le site de la mairie de Périgueux.