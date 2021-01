Un forum-emploi propose 400 postes au ZooParc de Beauval pour 2021

Même si il est fermé depuis le 30 octobre en raison de l'épidémie de Covid-19, le ZooParc prépare déjà la prochaine saison touristique. Comme chaque année, la direction de Beauval organise un forum de l'emploi pour tenter de trouver 400 personnes pour renforcer ses équipes. En raison de la situation sanitaire, les entretiens avec les chargés de recrutement auront tous lieu à distance, via l'application Zoom, le samedi 16 octobre, de 9 heures à 13 h 30. Ces entretiens en visio-conférence se déroulent uniquement sur rendez-vous : il est trop tard pour s'y inscrire. En revanche, il est encore possible de postuler à tous ces postes sur le site internet de Beauval, et d'être recontacté dans les jours qui viennent.

Au total, 400 Contrats à Durée Déterminée sont proposés pour venir épauler les 430 salariés permanents :

150 CDD à temps complet pour les hôtels

Serveurs, barmen, commis de cuisine, valets de chambre, réceptionnistes, plongeurs

250 CDD à temps complet ou partiel pour le ZooParc

Équipiers en restauration, vendeurs en boutiques, agents d’accueil, agents de sécurité, agents de propreté, conseillers en vente

1,2 million de visiteurs en 2020 malgré cinq mois de fermeture

Le ZooParc a reçu 1,2 million de visiteurs en 2020. C'est 400.000 de moins qu'en 2019, mais cela reste une très belle performance compte tenu du fait que le parc a été fermé cinq mois l'an dernier. Beauval reste tout de même le site touristique le plus fréquenté en région Centre-Val de Loire. La direction aimerait rouvrir début février pour pouvoir profiter de la clientèle des vacanciers.