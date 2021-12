Un forum sur l'emploi organisé à Hasparren face au manque de bras dans les secteurs en tension

L'industrie, l'hôtellerie-restauration, l'agriculture... de nombreux secteurs recrutent en Pays Basque intérieur aussi. Un forum sur l'emploi était organisé ce mardi à Hasparren, alors que le nombre d'offres d'emploi à bondi sur un an dans le canton de Baïgura et Mondarrain.

Il n'y a pas que la côte basque qui manque de bras. Les chambres consulaires et centres de formation et d'apprentissage du Pays Basque se sont réunis à Hasparren ce mardi matin pour organiser un forum sur l'emploi, la formation, la transmission et la reprise d'entreprise. Une sorte de job-dating organisé par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pour faire correspondre offres d'emploi en forte hausse et candidats en Pays Basque intérieur.

Le nombre d'offres d'emploi en forte hausse

L'industrie, l'hôtellerie-restauration, l'agriculture, l'aide à la personne... de nombreux secteurs en tension recrutent aussi dans le secteur d'Hasparren. Sur le canton de Baïgura et Mondarrain, le nombre d'offres d'emploi est de 1.006 selon les derniers chiffres de Pôle Emploi, soit une hausse de 67,7% sur un an.

"Les besoins en main d'œuvre sont autant importants que sur la côte confirme Sabine Ourquia, responsable administrative de l'UMIH Pays Basque. En cuisine, en service, et même maintenant en femmes de chambre." Un constat partagé par l'Union des industries et métiers de la métallurgie, la Chambre de Commerce et d'Industrie, d'Agriculture ou encore différents centres de formation et apprentissage comme Agrocampus 64.

Des spécificités propres au territoire

La crise du Covid évidemment à joué, avec une crise des reconversions et un manque d'attractivité de certains secteurs, mais le Pays Basque intérieur présente aussi quelques spécificités. "On a des enjeux forts, parce qu'il y a des difficultés de mobilité, de précarité et de chômage de longue durée, explique Cédric Gardette, directeur territorial Pôle Emploi délégué Pays Basque. On a des enjeux de revitalisation du territoire, avec des enjeux sur la création/reprise d'entreprise, il y a un certain nombre de structures dans le domaine agricole, du bâtiment ou autres secteurs ou les chefs d'entreprises vont vouloir passer la main."

La bonne nouvelle reste les derniers chiffres du chômage sur le canton, qui comme au niveau national, reflètent une reprise économique ou du moins un retour progressif au niveau d'avant-crise sanitaire, avec 1.657 demandeurs d'emploi (catégories A,B,C, chiffres de septembre 2021), soit une baisse de 6,3% sur un an.