Un forum sur les métiers de la sécurité du territoire à Châteauroux

L'agence Pole Emploi de Châteauroux organise un forum pour présenter les métiers de l'Armée, des Pompiers ou de la Police. Plus de 15.000 postes sont à pourvoir en France.

Lorsqu'on dit "métiers de la sécurité du territoire", la première image qui vient à l'esprit est celle d'un -ou d'une - militaire en treillis. Or, on est loin du compte.

"Il y a plus de 400 métiers différents. On recherche des cuisiniers, des personnes capables de parler le russe, le chinois, des techniciens, des informaticiens, des mécaniciens... C'est très variés" insiste Fabienne Clément, conseillère Pole Emploi à Châteauroux.

Le forum est ouvert à tous, diplômé ou non, jeune ou moins jeune. "On peut venir parce que l'on est en reconversion et que l'on cherche un nouveau métier ou bien parce qu'on veut une première expérience professionnelle" explique Fabienne Clément.

Des représentants de l'Armée de l'air, de l'Armée de terre, de la Marine nationale, des Pompiers, de la Police, de la Gendarmerie ou encore de l'Administration pénitentiaire seront présents.

Il faut se présenter avec un C.V. Au total, 15.000 postes sont à pourvoir en France.

Le forum a lieu au Pole Emploi de Châteauroux Balsan, 4 avenue François Mitterrand : 9h30-12h30 puis 13h30-16h45.