Un foulard rouge avignonnais s'occupe de la sécurité de la marche parisienne

Vaucluse

Une marche des foulards rouges va se dérouler ce dimanche 27 janvier à Paris. Le cortège partira à 14 h de la place de la Nation pour rejoindre dans le calme la place de la Bastille. 300 foulards rouges vauclusiens devraient y participer selon les premières estimations. Le département devrait être fortement représenté car le mouvement est parti du Vaucluse. Et parmi les organisateurs il y a Ricardo , un avignonnais qui est chargé de la sécurité. Il explique que la coupe est pleine , il ne supporte plus la violence. Ricardo comme les foulards rouges aimerait trouver une issue pacifiste à ce confit qui a démarré pour des questions de pouvoir d'achat. Les foulards rouges sont fermes sur leurs revendications, ce n'est pas une manifestation mais une marche contre la violence, apolitique et citoyenne. Le collectif des foulards rouges réunit 39 000 personnes sur Facebook, il été lancé en Vaucluse à l'automne dernier.