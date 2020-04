Un foyer de jeunes travailleurs va voir le jour à Montmorillon avec l'aide de la région

271 000 euros : voilà l'enveloppe que vient de décider d'attribuer la région Nouvelle-Aquitaine au département de la Vienne, afin d'aider au financement de plusieurs projets. Passage en revue de ces quatre dossiers.

Un foyer de jeunes travailleurs à Montmorillon

La ville de Montmorillon souffre d'un manque de logements adaptés à la demande et aux besoins des jeunes. Pour y remédier, la région entend participer à la réhabilitation d'une maison de bourg en Foyer des Jeunes Travailleurs, en octroyant 120 000 euros au projet.

Il devrait comporter 16 logements, afin d'accompagner les jeunes de 16 à 30 ans, au moment de leur entrée dans la "vie active". La maîtrise d'ouvrage sera portée par Ekidom et la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Montmorillon assurera la gestion locative de la résidence.

La ligue de l'enseignement de la Vienne soutenue

La Ligue de l'enseignement est une association d'éducation populaire dont le siège départemental se trouve à Poitiers. Elle propose des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs, et projette de réaliser des actions autour du gaspillage alimentaire, du cinéma et de la citoyenneté, du décrochage scolaire dans des associations, de l'information jeunesse et de l'éducation à l'environnement pour accélérer la transition écologique. Une aide régionale de 76 000 euros lui est versée.

Des aides au développement numérique dans le sport

Le CREPS de Poitiers, qui assure la préparation de sportifs de haut niveau et organise la formation professionnelle, fait aussi de la recherche au bénéfice de la performance sportive, notamment dans le domaine de la biomécanique en lien avec divers laboratoires locaux, l'INSEP et les équipes de France. Dans ce cadre, il entend se doter d'équipements de capture et d'analyse d'images modernes adaptés aux pratiques des athlètes de haut niveau en tennis, tennis de table et natation. La Région s'associe à ce projet à travers une aide de 25 000 euros.

Le dispositif régional « PEPS » est lui aussi aidé. Ce dispositif prévoit queles professionnels de santé prescrivent et orientent les bénéficiaires, qui sont des personnes sédentaires, atteints de maladies chroniques ou d'Affections Longue Durée (ALD), vers un organisme qui est en charge de la coordination territoriale. L'association Sport Santé 86 coordonne le projet d'activité physique en orientant les bénéficiaires vers un parcours sportif adapté à leur situation.

Le projet consiste dans le déploiement d'une plateforme web et d'une application mobile permettant le suivi sportif des bénéficiaires dans la région Nouvelle Aquitaine. A cette fin, le Conseil régional lui verse 50 000 euros.