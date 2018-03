PACA, France

Depuis plusieurs mois, les collectifs se créent dans toute la France contre l'installation du nouveau compteur électrique. Contre Linky, la colère gronde surtout dans le sud est de la France : de Arles à Cagnes sur mer en passant par Aix-en-Provence, Sausset les Pins, Salon et Aubagne. Certaines de ces municipalités ont même voté une délibération anti Linky. A Aix, la maire, Maryse Joissains interdit l'installation de ces compteurs de nouvelle génération prés des écoles.

Une opposition de principe

Officiellement, la position des communes opposées à Linky repose sur le principe de précaution. "Face aux risques d'atteinte à la santé publique, il est trop tôt pour trancher", dit le moratoire voté à Carqueiranne dans le Var. A Salon de Provence, la délibération adoptée en octobre 2017 évoque des "augmentations de coûts à charge de l'abonné."

Et pourtant, la démarche semble surtout politique ou symbolique. Jusqu'à présent, les tribunaux ont toujours donné raison à Enedis, en charge de l'exploitation du réseau électrique en France. Rien que dans les Bouches du Rhône, 500 000 compteurs Linky ont déjà été mis en service.

Des coupures de courant régulières

Enedis continue de vouloir rassurer les abonnés inquiets pour leur santé, leur porte monnaie et leur confort. Linky est souvent accusé des coupures de courant. "C'est parce que le compteur et le disjoncteur sont désormais dans le même boitier, explique Frédéric Béringuier, le directeur d'Enedis dans les Bouches du Rhône. La différence entre la puissance de l'abonnement et la consommation fait sauter le disjoncteur". Convaincu ou pas, un abonné pourra à terme difficilement échappé à Linky. En février dernier, l'Assemblée Nationale a rejeté un amendement de la France Insoumise qui devait permettre aux particuliers de refuser l'installation d'un compteur dit "intelligent".