Un Français sur cinq dépasse tous les mois son découvert autorisé

Nos fins de mois difficiles nous coûtent de plus en plus cher. 72,50 euros de frais supplémentaires en moyenne à la fin de l'année à cause des dépassements des découverts autorisés. 21% des Français y ont recourt pour boucler leur budget, selon un étude du comparateur "Panorabanques".