Un habitant de Clermont-l'Hérault met en place un frigo partagé dans sa rue

Un frigo partagé de toutes les couleurs... impossible de passer à côté sans le voir dans la rue Frégère à Clermont-l'Hérault. C'est David Bour, un agent d'entretien de 32 ans, qui décide en novembre 2020 de mettre dans sa rue son "surplus alimentaire dans des cageots accessibles à tous." Mais rapidement, il se fait voler ces cagettes. Alors il installe ce frigo branché à son garage.

Une solidarité entre voisins

De bouches à oreilles, les voisins et les commerçants du coin prennent connaissance du projet de David. Comme Charlotte Lallemang qui tient une pâtisserie à Canet, une commune voisine. Elle vient remplir le frigo une à deux fois par semaine."Partager ça fait partie de mes valeurs. Je peux donner des croissants et des viennoiseries alors je le fais. _Il faut qu'on se serre les coudes_" souligne la pâtissière. Les riverains de la rue Frégère s'y mettent aussi. Sabaah est arrivée de Paris il y a trois mois. Elle met des pâtes ou des fruits quand elle peut. Elle apprécie cet esprit de solidarité, "l'entraide entre voisins c'est quelque chose que je ne connaissais pas trop à Paris. Cela me fait plaisir de pouvoir connaitre mes voisins et de les aider."

Le frigo solidaire se trouve rue Frégère à Clermont-l'Hérault. © Radio France - Morgane Guiomard

Une aide qui ne va pas s'arrêter là

David reçoit même des demandes d'aide d'habitants des communes voisines. "Les gens sont vraiment dans le besoin. Avec la crise sanitaire, beaucoup se retrouvent dans la galère et ont besoin d'aider pour pouvoir se nourrir" remarque le Clermontais. Il ne compte pas s'arrêter là. L'homme a fondé son association "L'assiette vide" et il veut continuer à aménager sa rue avec une boite à livres "pour partager autre chose que de la nourriture et se rapprocher en ces temps où on s'est beaucoup éloignés les uns des autres."

Ce frigo a aussi provoqué des oppositions, notamment de la part des voisins. La mairie a donc demandé à son propriétaire de le retirer de la voie publique. Le frigo sera donc accessible, mais dans son garage. David Baour va par ailleurs rencontrer les autres associations solidaires de Clermont-l'Hérault, comme les Restos du cœur pour améliorer l'offre et s'organiser à plusieurs.