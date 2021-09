Un frigo partagé installé à l'université Bordeaux-Montaigne pour "lutter contre la précarité étudiante"

Un nouveau frigo "zéro gaspi" a été inauguré ce mercredi 29 septembre sur le campus de l'université Bordeaux-Montaigne à Pessac. En libre-service et accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, il est mis à disposition des étudiants dans le besoin, plus que jamais marqués par la crise sanitaire.