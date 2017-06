Un Front social à Avignon contre la nouvelle loi travail

Une centaine de militants réunis en "Front social" ont manifesté ce lundi contre la politique d'Emmanuel Macron à Avignon.

Apéritif d'opposition ce lundi soir à Avignon, à l'initiative du Front social. Il a été créé en avril 2017 et compte dans ses rangs de nombreux syndicalistes issus de l'union syndicale solidaire ( SUD-CT, SUD-PTT, SUD-Education, SUD-culture) mais aussi la FSU-territoriale et de nombreux militants associatifs.

Sur place également, la présence d'Amandine Laugier candidate malheureuse de la France insoumise dans la première circonscription de Vaucluse (et de Geneviève Sabathé la candidate La France Insoumise de la 3° circonscription du Gard celle de Villeneuve-lèz-Avignon).

"Résister à la politique initiée par Macron" - Erwan, porte-parole

Au lendemain de l'élection législative qui a donné une majorité absolue au mouvement LREM - la République en marche - du président Emmanuel Macron, le Front social 84 a rassemblé une centaine de militants cours Jean-Jaurès à Avignon. Le groupe s'est ensuite déplacé vers la permanence toute proche de LREM pour s'y inviter. Devant les grilles baissées ils ont organisé un apéritif.

Le but de la manœuvre : Mobiliser déjà contre la volonté du gouvernement de mettre en place dès cet été (par le biais des ordonnances) une nouvelle loi travail.

"On va résister" affirme Erwan, porte-parole Copier