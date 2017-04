Un garage comme local pour les facteurs de Grandvillars

Depuis trois ans, les deux facteurs de Grandvillars préparent leur tournée dans un garage. Un local situé à 200 mètres du bureau de poste de la commune. Mais comme les facteurs n'ont pas les mêmes horaires que les guichetiers, ils n'y ont pas accès.

Un local sans électricité, ni eau courante, c'est le quotidien de deux facteurs effectuant leur tournée sur Grandvillars. La Poste loue un garage à un particulier depuis trois ans pour que ses deux employés puissent préparer leur tournée... faute de mieux.

Avec pour seul éclairage la lumière du soleil, les deux facteurs se changent, chargent leur vélo dans un garage d'une dizaine de mètres carrés. Une seule pièce, où sont entreposés les vélos et leurs affaires personnelles. Quant au courrier des particuliers, il est amené par des collègues du centre de tri de Danjoutin chaque matin à l'aurore.

"C'est pas normal de travailler en 2017 dans un garage !" Nastasia Beliaeff, factrice à Belfort et membre du CHSCT

Nastasia Beliaeff factrice à Belfort et membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), juge la situation inadmissible : "Quand un des titulaires veut se changer, il n'a pas d'autre choix que de se mettre au fond du garage ; avec la porte du garage ouverte vu qu'il n'y a pas d'électricité."

Des conditions de travail qui ont interpelé les riverains. Jean-Marc habite à 50 mètres du local loué par La Poste et tous les matins, il voit les postiers s'affairer : "On connait les facteurs, on en parle. C'est compliqué pour se changer, pour se préparer. Un garage c'est fait pour y entreposer une voiture, ou bricoler, à la rigueur. Ce n'est pas destiné à y faire travailler des gens !"

"Un local disponible en juillet", Thierry Russo, directeur de La Poste sur le Territoire de Belfort

Le directeur de La Poste sur le Territoire de Belfort est pourtant confiant. Trouver un local décent pour ses facteurs à Grandvillars, il en a fait sa priorité : "Depuis mon arrivée il y a un an, on cherche un local pour éviter que la situation ne perdure. On a perdu beaucoup de temps avec un bailleur privé. Aujourd'hui, on a enfin trouvé un local. Il faut juste finaliser l'opération avec la mairie". Un local qui devrait être fin prêt en juillet.

"On nous promet des choses mais rien n'avance" Nastasia Beliaeff, factrice à Belfort et membre du CHSCT