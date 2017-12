L'association "Roue de secours" lance début janvier son garage solidaire à Montbéliard. Le garage permettra aux personnes les plus précaires de louer ou d'acheter un véhicule à petit prix.

Montbéliard, France

L’ouverture du garage solidaire de Montbéliard est prévu pour début janvier et sera implanté au 3 rue Jeanperrin. Il s’agit d’un tout nouveau service initié par la plateforme de mobilité solidaire : « la roue de secours ». Sa mission est de répondre aux problèmes de mobilité rencontrés par les personnes en insertion : l'association propose donc de la location de voitures et de scooters à tous petits prix pour permettre à ces personnes en situation de réemploi de se rendre au travail ou à un entretien d'embauche.

L’association va se doter d'un parc de voitures : entre 50 et 70 véhicules sont nécessaires par an pour permettre au garage solidaire de vivre. Selon Hugues Menant, le directeur de la plateforme de mobilité solidaire "une vingtaine de véhicules seront proposées à la location, et le reste à la vente".

Un appel aux dons lancé

Hugues Menant, directeur de la plateforme de mobilité solidaire, explique que le garage solidaire a besoin des dons de voitures de la part de particuliers comme d'entreprises : "Nous sommes à la recherche de véhicules plutôt années 2000 avec peu de kilométrage". Les voitures confiées bénéficieront d'une nouvelle jeunesse grâce aux mécaniciens de l'association.

Ouverture prévue en janvier

L’accès au garage et aux activités de vente et de location est soumis à stricte condition de ressources. Le garage solidaire ouvrira ses ateliers en janvier est implanté au 3, rue Jeanperrin à Montbéliard.