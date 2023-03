Un géant de l'alimentation s'implante à Chalon-sur-Saône avec plus d'une centaine d'emplois à la clé

La pose de sa première pierre coïncidait avec le premier jour du printemps. Vicky Foods, a décidé de s'implanter dans le Grand Chalon, ce qui a fait dire à son président, Sébastien Martin, que ce ne pas les hirondelles qui font le printemps, mais les industries. Vicky Foods est un fabricant spécialisé dans la viennoiserie et la boulangerie. Et le plus croustillant dans cette arrivée en terre bourguignonne, c'est que la nouvelle usine de 23 000 m² va s'accompagner de la création de 80 à 120 emplois, dans un premier temps.

Pour ce groupe familial, toujours détenu à 100% par les trois frères de la famille Juan Fernandez, ce sera la première usine de production en Europe hors Espagne.

Pourquoi avoir choisi Chalon-sur-Saône ?

Pour Rafaël Juan Fernandez, le PDG de Vicky Foods, c’est un choix politique et stratégique.

Politique, parce qu’il souligne l’engagement des décideurs locaux. La ville de Chalon bien entendu, mais aussi le Grand Chalon et la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Et Stratégique, parce que Chalon-sur-Saône présente tous les avantages. C’est le plus grand pôle industriel entre Paris et Lyon à portée des matières premières.

Il se situe au carrefour de l’Europe et l’ambition de la multinationale aux 400 millions d’euros de chiffre d’affaires, c'est de conquérir le marché européen, notamment les pays du Nord.

Jusqu’à aujourd’hui, tous les produits étaient fabriqués en Espagne et distribués dans plus de 50 pays. Mais la demande s’intensifie et le groupe avait besoin d’augmenter sa production.

Une bonne nouvelle pour la France ?

En ce moment, c’est bien que l’on puisse parler de la France pour ses atouts plutôt que pour ses mouvements sociaux . Face aux discours déclinistes sur la chute de l’industrie, le manque de compétitivité et même de la fainéantise des travailleurs français, Vicky Foods montre qu’elle a confiance dans l’économie française.

Le sous préfet de Chalon-sur-Saône, Olivier Tainturier, précise d’ailleurs que si l’industrie continue sur sa lancée, la ville aurai retrouvé dans 4 ans, le tissu industriel de 2009.

L’ouverture de cette nouvelle usine est prévue au printemps 2025.

Pour Vicky Foods, l'ouverture de cette nouvelle usine à Chalon-sur-Saône représente un investissement de 80 millions d’euros en fonds propres, avec une participation d’ 1,4 million d'euros de la Région Bourgogne-Franche-Coomté et 400 000 euros provenant du plan de relance de l’État.

Mais surtout, le groupe a une capacité de développement de 70 000 m2 avec la possibilité, à terme de créer 270 emplois directs, sachant qu'un emploi direct, ce sont en général, trois emplois indirects. Au total, ce sont donc peut-être 1.000 nouveaux emplois qui vont être créés à terme, sur le Grand Chalon.

Antoine Gavory.