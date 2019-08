Un géant de l'informatique s'installe à Perpignan, 150 emplois créés

Perpignan, France

Les premiers contacts avec Computacenter avaient démarré il y a deux ans et demi. Après de longues négociations, c'est donc acté : le géant anglais va s'installer à Perpignan, à la galerie le Centre du Monde. L'activité devrait démarrer au mois d'octobre.

150 emplois d'ici 2021

Computacenter est une multinationale présente dans plusieurs pays à travers le monde (Chine, Etats-Unis, Mexique), qui pèse plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et dont les clients proviennent de 70 nations différentes. Cela 15 000 collaborateurs sur tout le globe. À Perpignan, 150 embauches sont prévues d'ici 2021. La phase de recrutement devrait débuter au mois de septembre, mais il est d'ores et déjà possible de candidater, notamment via le LinkedIn de l'entreprise.

Un service d'assistance téléphonique

En France, Computacenter est présent dans sept villes, mais seul l'agence de Montpellier proposera le même service que celui prévu dans la capitale des Pyrénées-Orientales. Les emplois prévus concernent donc des postes de "hotliners", c'est-à-dire d'assistants à distance formés à réparer les problèmes informatiques sur les serveurs des entreprises ou des collectivités clientes.

"C'est non seulement une bonne nouvelle pour l'emploi dans le département, mais cela donne en plus des signes positifs : Perpignan est en capacité d'accueillir des entreprises internationales de très haut niveau" se réjouit Laurent Gauze, le président de Agence de Développement Economique Pyrénées Méditerranée Invest, qui a oeuvré à l'implantation de l'entreprise. "Nous sommes à mêmes de répondre à leurs demandes, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques années."

Des travaux d'aménagement sont à prévoir dans les locaux de l'entreprise au Centre del Mon, avant le démarrage de l'activité.