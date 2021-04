"Un gel tous les deux ans, ça devient difficile d'assumer les pertes": coup dur pour les viticulteurs du Jura

Le régime de calamité agricole va être mis en place après l'épisode de gel qui a anéanti de nombreux producteurs ce mois d'avril 2021. Les vignobles du Jura n'ont pas été épargnés. Selon Olivier Badoureaux, le directeur du CIVJ, le Comité Interprofessionnel des Vins du Jura, 70% de la récolte ont pu être touchés. Invité de France Bleu Besançon ce vendredi 9 avril, il voit ces aides comme "un premier pas", mais elles ne suffiront pas face à ces épisodes climatiques à répétition.

à lire aussi Vague de froid : le gouvernement va déclencher le régime de calamité agricole

Près de 70 % de la récolte touchés, les viticulteurs n'ont pas le moral

"Les vignes jurassiennes vont très, très mal, les dégâts sont considérables, et le moral des viticulteurs est au plus bas," constate Olivier Badoureaux du CIVJ après trois nuits de gel. Selon lui, le bilan n'est pas définitif, mais les dégâts de ce gel sont "identiques, voir supérieurs au gel de 2017," où près de 70% de la récolte avaient été touchés.

Ni le Nord, ni le Sud du Jura n'ont été épargnés, les vignes de Cramans à Saint-Amour sont touchées. "Certains cépages ont été épargnés, car le cycle végétatif est plus long. Le Chardonnay est particulièrement touché, des rouges aussi. Pour les autres cépages comme le Savagnin, on attend pour faire des relevés précis," explique le directeur du CIVB.

Tous les deux ans systématiquement, ça devient difficile pour nous d'assumer des pertes aussi importantes.

"On va lancer la mise en œuvre du régime de calamité agricole", a déclaré le ministre de l'agriculture Julien Denormandie jeudi soir, pour répondre à la vague de froid. "C'est déjà un premier pas, mais cela ne suffira pas forcément. On est dans une situation difficile aussi à cause de la crise sanitaire, la partie hôtel et restauration représente des débouchés importants. On a donc déjà des ventes dans une situation complexe," estime Olivier Badoureaux.

"Cet épisode de gel est très fréquent et récurrent dans le Jura" : Olivier Badoureaux, Copier

Le caractère répétitif devient problématique : "on a eu des gels en 2017, en 2019, et maintenant 2021. Il y a quelques décennies, on avait des gels tous les 15, 20 ans. Tous les deux ans systématiquement, ça devient difficile pour nous d'assumer des pertes aussi importantes."

Un travail plus large à opérer dans les vignes face au changement climatique

Les aides sont une solution d'urgence, mais le monde viticole tente de s'adapter au changement climatique : "des recherches sont faites sur les cépages, les modes de viticulture sur les tailles et les espacements entre les pieds de vigne. Toutes ces choses sont en place, mais ce qui est compliqué c'est que l'on doit à la fois lutter contre le manque d'eau, des épisodes de sécheresse extrême et des épisodes de gel, c'est compliqué de combiner ces éléments."

Oui, ça va être plus difficile.

"L'agriculture en général, comme la viticulture, se positionne toujours dans une dimension de transmission familiale, patrimoniale et culturelle. Oui, ça va être plus difficile ! Néanmoins l'envie et la passion de travailler ces vignes sont toujours là," conclue Olivier Badoureaux.