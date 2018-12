Un gilet jaune de Montbard fait un carton sur le web avec sa nouvelle chanson

Tous les jours on cherche pour vous ce qui se dit de la Côte-d'Or sur la toile et ce mardi on vous a trouvé un air entêtant qui fait un carton. La chanson "Débranche ta télé et enfile ton gilet" a été composée par un gilet jaune côte-d'orien. Le clip a déjà été vu plus de 500.000 fois sur Facebook.

Les gilets jaunes sont mobilisés depuis plus de quatre semaines sur les ronds-points comme ici en Côte-d'or.

Montbard, France

Le clip de la chanson "Débranche ta télé et enfile ton gilet" a déjà été vu plus de 50.000 fois sur Facebook ! Une chanson composée par un "gilet jaune" de Côte-d'Or, Antonin Froidevaux.

Un gilet jaune très impliqué depuis le début du mouvement

Le jeune fleuriste, parle de ses difficultés au quotidien et d'une "France des Oubliés". Avec cette chanson et ce clip tourné samedi dernier à Montbard pour l'acte V de la mobilisation, il lance "un appel à se retrouver", pour "continuer à se battre pour ses idées et à ne pas lâcher", c'est ce qu'il a confié à nos confrères du Bien Public.

Le jeune musicien amateur n'en est pas à son coup d'essai, il avait déjà écrit une première chanson sur le thème des Gilets jaunes, mi novembre, "Peuple bats-toi".

En tout cas, ça plait puisque le clip a été largement diffusé et partagé sur les réseaux, et même repris dans de nombreux journaux régionaux comme Midi Libre, et nationaux comme L'Express.