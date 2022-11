Un gilet rafraîchissant et chauffant pour les motards commercialisé par des Toulousains

David Stas et Arthur Bataille ont fondé Chill Ride en sortant de l'INSA, l'école d'ingénieurs rattachée à l'université Paul-Sabatier Toulouse. David, le motard du duo, est inspirée par sa propre pratique du deux-roues. "En été, quand on est bien équipé, la chaleur est un problème majeur pour les motards. Blouson, gants et bottes tiennent très chaud". Les deux comparses imaginent donc une solution pour rafraîchir, et réchauffer les conducteurs de motos.

ⓘ Publicité

Avec la canicule cet été, on a senti que le besoin est de plus en plus prégnant. Les gens s'habituent au confort, et les deux-roues ont 20 ans de retard sur les voitures en matière de climatisation.

1.200 euros l'ensemble complet

C'est un gilet sans manche, "qui va sous l'équipement de sécurité, avec un boîtier sur le guidon qui permet de changer la température", explique Arthur Bataille. Cet équipement thermorégulé fonctionne grâce à un système hydraulique implanté dans le gilet, dans lequel circule un fluide chauffé ou refroidi selon le besoin. "C'est vraiment utile car même en roulant, on a très chaud l'été, et si on ne veut pas compromettre sa sécurité, il faut garder son équipement complet en cuir."

La technologie a été développée pendant trois ans, la première série de quelques dizaines d'unités a été fabriquée cet été, les premiers clients livrés. Tout est produit à Toulouse avec des pièces d'Allemagne, des Etats-Unis et d'Asie mais tout est assemblé et testé ici.

L'ensemble, gilet + module + télécommande coûte 1.190 euros. "Il faut comparer cet investissement avec un système de climatisation en voiture, ou à la maison" justifie David Stas qui explique que l'équipement consomme "un à deux dés à coudre de carburant sur un plein".

Chill Ride veut produire une nouvelle grande série au printemps prochain et lance pour se faire une levée de fonds.