La nouvelle éco : un gin sarthois décroche une médaille de bronze mondiale

Ugo Fuchs va pouvoir sabrer le champagne. Ce sarthois de 35 ans qui a lancé en 2018 sa distillerie de gin à Nogent-le-Bernard vient d'obtenir un prix prestigieux. Son gin "Le Mans Dry" a décroché la médaille de bronze aux World Gin Awards de Londres. "C'est une belle consécration pour un petit gars qui fait ça dans le dépendances de sa maison" s'amuse Ugo Fuchs.

Son gin sarthois s'est distingué parmi ceux de 800 concurrents. "Il y a une nouvelle vague du gin, qui a longtemps été perçu comme un alcool de boite de nuit. Moi j'essaye de faire quelque chose de plus contemporain avec des aromates fraiches un petit peu comme une parfumerie avec un parfum de tête et de cœur. J'essaye de redonner des lettres de noblesse à cet alcool".

Un gin en hommage à la Sarthe

S'il n'y a pas dans sa composition d'aromates et de plantes sarthoises, la conception de ce gin est un clin d’œil à la Sarthe. "Je fais macérer les botaniques 72h dans mon alambique et après je distille comme la course du Mans pendant 24h". Une formule qui plait puisque le jeune bouilleur de cru, outre sa médaille mondiale, remporte de nouveaux marchés. "Je vends mon gin chez des cavistes de Lille à Ajaccio".

Mais avec la crise sanitaire, son activité a souffert. "Elle a chuté de 90%. Je ne travaille pas avec la grande distribution, mes clients sont des cavistes, des bars, des restaurants et forcément avec les confinements et le couvre-feu à 18h, c'est compliqué de travailler".

L'objectif de 30 000 bouteilles par an

Il a néanmoins écoulé plus de 5 000 bouteilles sur l'année et il s'attend à multiplier par 6 sa production d'ici quelques années. "J'espère m'agrandir, produire 30 000 bouteilles et embaucher" dit Ugo Fuchs persuadé que la mode du gin va se poursuivre à l'instar de celle du rhum, aussi prisé aujourd'hui que le whisky.