Un gros contrat pour le consortium Alstom-Bombardier

Petite-Forêt, France

Une très bonne nouvelle pour les plus de 3000 salariés de Bombardier Crespin et Alstom Petite Forêt. Le consortium vient d'être retenu pour la conception et fabrication de la nouvelle génération de métro pour Île-de-France Mobilités et la RATP.

Un contrat de base de 530 millions d'euros pour 44 trainsqui pourrait être complété jusqu'à un total de 410 rames. Un contrat qui sera signé le 17 décembre prochain.

Une commande qui va permettre à Bombardier de maintenir l'emploi, et peut-être ensuite d'embaucher, mais pour le moment la direction n'avance pas de chiffres.

Quand à Alstom ce contrat confirme la bonne santé du site qui cumule 10 contrats en ce moment, ce qui lui a permis d'embaucher 234 personnes depuis le 1° janvier. Une centaine de postes seront bientôt ouverts.