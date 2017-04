Un groupe immobilier parisien propose de visiter des appartements en direct sur Facebook

Une fois par mois, un groupe immobilier parisien diffuse en direct sur Facebook la visite filmée d'un bien à vendre. Mi-avril, France Bleu a suivi une visite organisée dans le quartier de la Goutte-d'Or, dans le 18e arrondissement de la capitale.

Pas le temps de visiter des appartements ? Parce que les visites tombent souvent en pleine journée et qu'il est fastidieux de trouver un bien à Paris, un groupe immobilier a trouvé une solution innovante pour les acheteurs débordés.

David Immobilier propose sur sa page Facebook de diffuser en direct la visite d'un bien. Les internautes peuvent poser des questions en temps réel, et l'agent y répond immédiatement. "On peut même intervenir en demandant d'ouvrir les fenêtres, les portes, les placards pour accéder à tous les détails", précise Alain Montaut, directeur de David Immobilier. Mais la visite en Facebook Live ne permet aux acheteurs que de faire un premier tri. Celui qui a un coup de coeur pour l'appartement viendra en personne le visiter. En l'occurrence, il s'agit ce mois-ci d'un deux-pièces de 26m² situé rue Dejean, connue pour son marché animé.

Les visites immobilières en direct se développent de plus en plus sur le réseau social, mais elles sont parfois organisées avec pour seul matériel un simple smartphone. Alors pour séduire un maximum d'internautes, le groupe David Immobilier a misé sur une haute qualité d'image en employant un technicien vidéo. Pour rendre encore plus alléchante la visite, les patrons ont fait appel à Maxime, auteur du Blog de Max, qui totalise plus de 3.600 abonnés sur Instagram. Il joue le rôle d'un visiteur. Le jeune blogueur se dit conquis par l'expérience.

"En tant que jeune, je vais commencer à rechercher mes premiers appartements [...] mais les visites sont organisées en pleine journée, donc c'est très compliqué de se libérer." Maxime

Le groupe immobilier vise les jeunes, ce qu'on appelle les primo-accédants : ceux qui vont passer le cap du premier achat. La vidéo de cet appartement a été vue plus de 400 fois sur différentes plateformes (Facebook et Instagram). Les internautes ont posé de nombreuses questions : y a-t-il une cave ? Le parquet est-il d'origine ? Quel est le métro le plus proche ?

C'est un procédé encore expérimental pour David Immobilier... un procédé qui a déjà son petit succès : un autre appartement présenté le mois dernier, pour la toute première visite en direct sur Facebook, s'est vendu en trois jours.