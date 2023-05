Un guide du Routard dédié au pays d'Epinal vient de sortir

Un guide du Routard dédié à la région d'Epinal sort en ce mois de mai. Le guide qui fête ses 50 ans publie un guide d'une petite centaine de pages consacré au territoire qui comprend la communauté d'agglomération d'Epinal, la communauté de communes de la région de Rambervillers ou encore la communauté de communes Vosges Coté Sud Ouest. Un ensemble de 168 communes où habitent environ 140 000 habitants.

Parmi les coups de coeur du guide, il y a le parc du château d'Epinal, la forteresse médiévale de Châtel-sur-Moselle, l'hôtel de ville de Rambervillers ou encore la manufacture royale de la Vôge-les-Bains. Ce guide financé par les collectivités et des entreprises a d'abord pour but de mieux faire connaître le territoire selon Yannick Villemin, président du pays d'Epinal Coeur des Vosges : "nous, la priorité, c'est de faire aimer par nos propres habitants et nos nouveaux habitants. Dès la semaine prochaine, nous allons en donner aux 168 communes qui vont distribuer aux habitants [...] On veut faire vivre le tourisme, dès qu'un guide du Routard sort, c'est une embellie".

Promouvoir des régions méconnues

Pour obtenir ce guide, les collectivités ont répondu à un appel à projet et financé la publication du guide, rédigé ensuite par les équipes du Routard. Pour Philippe Gloaguen, fondateur et directeur du Routard, une destination comme la région d'Epinal a toute sa place dans un guide : "faire la promotion de la du Pays Basque ou de la Corse, on le fait très bien et ce sont de grandes ventes, mais le problème, c'est la concentration des touristes aux mêmes endroits. Il est grand temps de faire la promotion de régions parfois un peu méconnues, un peu oubliées, pour étaler tous ces voyageurs".

Le guide du Routard est publié en ce mois de mai au prix de 5,90 euros.