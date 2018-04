Bourges, France

125 pages pour donner l'envie aux touristes de venir découvrir l'agglomération de Bourges. On y met bien sûr en valeur le patrimoine historique de la ville mais aussi des bonnes adresses shopping ou resto. Cette collection Grand Weekend compte une quarantaine de villes dans le monde. Ce guide, c'est une première étape pour faire de Bourges, une ville de destination touristique et pas uniquement de passage...

Jérôme Denoix, directeur Hachette Partenariats, et Maud Coillard, journaliste auteure du guide. © Radio France - Michel Benoit

C'est un joli coup pour la ville de Bourges, une belle reconnaissance. Ce guide devrait amener quelques touristes supplémentaires en Berry. L'auteure, Maud Coillard, propose des itinéraires découvertes au sens large du terme : " Le guide se divise en _huit parcours_, quatre à l'intérieur de Bourges, quatre à l'extérieur. L'idée, c'est d'avoir à chaque fois des monuments, des galeries d'art à visiter, mais aussi des restaurants, des bars, des boutiques sympas pour passer de bons moments de vie. " Ce guide sera diffusé en Belgique, Luxembourg, Suisse et Canada. Hachette est persuadé que la France et ses terroirs peuvent attirer beaucoup plus de touristes...

Les partenaires de ce nouveau guide Hachette Grand Weekend posent devant la cathédrale de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Pas besoin d'aller au bout du monde d'autant que le court séjour a le vent en poupe : " Bourges incarne bien ce qu'on peut trouver de meilleur en France, explique Jérôme Denoix, directeur Hachette Partenariats, avec une cathédrale magnifique, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, et puis l'idée aussi de plein de découvertes à la fois gourmandes et puis nature à travers des moyens d'itinérance douce comme la marche et bien évidemment le vélo. Le tourisme à vélo se développe considérablement en France. Bourges incarne l'idée de country break, c'est à dire de pouvoir changer de rythme et la ville dispose d'un atout considérable. Elle est à proximité de grands pôles urbains et notamment de la région parisienne." L'agglomération de Bourges verse 35.000 euros à Hachette pour la réalisation de ce guide grand Week end qui sera mis à jour tous les trois ans. Sa parution, juste avant le printemps de Bourges n'est bien sûr pas un hasard.