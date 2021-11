Un gujanais lance une conciergerie pour les propriétaires de résidences secondaires du Bassin d'Arcachon

Avec la fin des vacances, beaucoup de résidences secondaires vont à nouveau fermer, pour plusieurs mois sur le Bassin d'Arcachon. Le gujanais Bruno Baciotti vient de lancer une conciergerie qui s'occupe de tout pendant votre absence. Un service qui permet en plus de fournir des emplois de proximité.

Sur le Bassin d'Arcachon, une maison sur 3 est une résidence secondaire selon les dernières statistiques de l'Insee, ce qui représente un vivier de 16 000 maisons ou appartements, qui restent vides pendant plusieurs mois d’affilée. Avec pour les propriétaires quand ils reviennent , souvent beaucoup d’inconvénients : l’humidité, parfois des petits dégâts, une odeur de renfermé, ou un frigo vide. C’est en partant de ce constat que Bruno Baciotti, un parisien récemment installé à Gujan Mestras avec son épouse, a eu l’idée de créer son entreprise baptisée 123 Soleil La Conciergerie en mai dernier.

Il se propose donc de prendre le relai pendant votre absence en s’occupant de votre maison: l’aérer, la chauffer, arroser vos plantes, tailler les haies, relever votre courrier, ou faire le ménage. Avec un argument séduisant : fini les corvées quand vous revenez, plus besoin de passer votre première journée de vacances à gérer tous ces soucis, vous n’avez plus qu’à profiter d’une maison douillette avec un frigo plein et des lits faits!

Un service haut de gamme pourvoyeur d'emplois sur le bassin

Le chef d'entreprise s’occupe uniquement de la partie commerciale, c’est-à-dire de trouver les clients. Pour tous les services qu'il propose, il recherche ensuite des sous-traitants sur le territoire du bassin et redistribue ainsi de l’emploi localement. Il se conçoit d'ailleurs comme un trait d’union entre les riches propriétaires du bassin, et les habitants qui eux ont souvent du mal à trouver une activité près de chez eux.

Le tarif de base de sa conciergerie s'élève à 199 euros par mois, déductible des impôts à 50% dans certains cas.

