Un habitant de Châtelaillon lègue 600.000 euros à la commune

"C'est un beau cadeau de Noël". Le maire de Châtelaillon-plage, Stéphane Villain vient tout juste de signer les documents pour accepter le don. Gilles Losguardi, un Châtelaillonnais a décidé de léguer ses biens c'est-à-dire 600 000 euros à sa commune.

Des projets autour du port et de la jeunesse

"Gilles Losguardi n'a pas formulé de demande particulière par rapport à l'utilisation de la somme, explique le maire Nous allons l'orienter vers la jeunesse, et les aménagements du port et de l'arrière-port, proche de l'endroit où il vivait. Nous réfléchissons à installer peut être une aire de jeux pour enfants, à laquelle nous pourrions donner son nom."

Gilles Losguardi était membre de l'association des usagers et amis du port. Là-bas, on l'appelait par son surnom, Brassens "à cause de sa moustache", sourit Jean-Paul Kleist, le président de l'association. "Tout le monde le connaissait. Tous les jours il venait prendre l'air au bout du port avec son épouse. Il avait même apprivoisé une mouette blessée, personne ne pouvait l'approcher sauf lui."