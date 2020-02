Un habitant de Combertault lance sa gamme de pailles en papier... et aux couleurs de Beaune

Beaune, France

Elles sont destinées aux particuliers mais aussi aux restaurateurs et aux hôteliers. Un habitant de Combertault, également restaurateur à Beaune, a lancé il y a une dizaine de jours une gamme de pailles en papier, 100% biodégradables, et à l'effigie des Hospices de Beaune.

Antoine Franchois a eu cette idée en apprenant qu'on ne pourra plus acheter des pailles en plastique à partir de 2021 : "J'ai cherché une solution à cette interdiction. D'abord j'ai cherché dans les grandes surfaces ou auprès de fournisseurs professionnels, pour trouver une alternative. Mais je n'en ai pas trouvé qui me convenait.", explique-t-il.

Le restaurateur a donc décidé de faire fabriquer sa propre gamme, et il en a profité pour les personnaliser aux couleurs de Beaune. Sur les pailles on reconnait facilement les motifs des toits des Hospices : "Moi je suis né à Beaune, je me suis marié aux Hospices de Beaune, j'ai toujours un peu vécu avec ces couleurs, donc c'est plus par gout personnel."

50 000 pailles à l'effigie de Beaune ont pour le moment été produites. © Radio France - Victorien Willaume

Et les habitants de Beaune comme Pascal semblent plutôt apprécier cet hommage rendu à la commune : "Ça fait connaitre un peu la région, ça représente bien les toits et ce qu'on a l'habitude de voir ici. C'est un petit rappel bourguignon bien sympa !". Pour l'instant 50 000 pailles aux couleurs de Beaune ont été produites.

Les pailles sont vendues 6 euros la boite de 100 pailles. On peut les acheter à Combertault, ou se les faire envoyer directement chez soi.

Pour plus d'infos, envoyer un mail à : AFCombertault@beaune-paille.fr

Des pailles biodégradables.... mais fabriquées et importées de Chine

Les pailles en papier sont certes plus écologique que celles fabriquées en plastique. Sauf qu'Antoine les fait fabriquer et les importe de Chine. Une situation problématique pour le bilan carbone.

Mais le restaurateur a été obligé de prendre cette décision : "En France il n'y a pas d'entreprise qui fabrique des pailles en papier. Je préférerais bien sûr que les pailles soient fabriquées en France, voire même en Bourgogne, mais malheureusement il n'y a pas d'alternative."