Un habitant du Cher dénonce les dysfonctionnements du compte Nickel

Jean-Yves, titulaire d'un compte Nickel depuis un an et demi, rapporte ne plus pouvoir retirer d'argent depuis la semaine dernière. La société se défend de tout dysfonctionnement, mais le cas de cet habitant du Cher ne serait pas isolé.

Les ennuis de Jean-Yves avec son compte nickel ont commencé la semaine dernière. Ce policier à la retraite, installé dans le nord du Cher, raconte : "J'ai essayé de retirer vingt euros, j'ai essayé avec cinq distributeurs différents, à chaque fois il indiquait 'Opération refusée**'". Jean-Yves a bien tenté de joindre le service client de Compte-Nickel, mais il n'a réussi qu'à avoir un opérateur, au bout de deux heures, qui lui aurait dit qu'il n'avait pas d'explication à lui fournir. "On m'avait mis en garde contre ce type de compte, tant que ça marche c'est bien, mais **ça peut devenir une galère sensationnelle".

Plusieurs dizaines de cas recensés par l'Association des Usagers des Banques

La version de Jean-Yves est corroborée par le président de l'AFUB (Association Française des Usagers des Banques), Serge Maître. Il affirme avoir été informé de cas similaires au cours des quinze derniers jours : "leur nombre est peu significatif, ce sont quelques dizaines de personnes. On dira que ça n'est pas beaucoup, mais Compte-Nickel ça n'est pas grand chose : 54.000 comptes, soit une goutte d'eau dans la mer bancaire. On peut dire que ces incidents, même s'ils ne sont pas nombreux, sont significatifs au regard de ce qu'ils révèlent de l'impuissance de Compte-Nickel à gérer sa relation client".

Compte-Nickel victime de son succès ?

Le président-fondateur de Compte-Nickel, Hugues Le Bret, nie tout dysfonctionnement. Sans vouloir évoquer de cas particulier, secret bancaire oblige, il explique qu'il existe une multitude de raisons qui peuvent justifier le blocage d'un compte (s'il n'est pas alimenté, ou si son titulaire a perdu ses codes). Il admet cependant des lenteurs en début de mois, dans certaines opérations : "comme nous faisons tout en temps réel, quand on a les versements des allocations familiales ou des minima sociaux, on a des volumes considérables qui arrivent sur les serveurs, ce qui crée un ralentissement des opérations pendant quelques minutes". Il concède aussi que le service client pourrait être amélioré. Quinze nouveaux opérateurs devraient d'ailleurs être embauchés dès le mois de mai (ils sont soixante aujourd'hui). Chaque mois, Compte-Nickel enregistre 30.000 ouvertures de comptes pour un total de plus de 550.000 depuis le lancement de la société en 2014.