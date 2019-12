Pour collecter des dons au profit du Téléthon, un habitant du Crès (Hérault) a joué du piano du vendredi 6 décembre à 19h au dimanche 8 décembre à 4h du matin, soit plus de 30h à jouer. Il bat ainsi le record du monde établi il y a 10 ans, mais doit encore être homologué.

Un habitant du Crès bat le record du monde du concert le plus long au profit du Téléthon

Thierry Schrotz, un prof de musique du Crès, a joué plus de trente heures au piano au profit du Téléthon, battant au passage le record du monde du concert le plus long

Le Crès, France

Il est resté imperturbable pendant près de deux jours. Thierry Schrotz, un prof de musique du Crès, a joué plus de trente heures au piano au profit du Téléthon, battant au passage le record du monde du concert le plus long détenu jusqu'ici par un pianiste canadien, avec à 27 heures, 3 minutes et 44 secondes.

Entre le vendredi 6 décembre à 19h et le dimanche 8 décembre à 4h du matin, Thierry Schrotz a joué plus de 700 partitions. Le musicien ne s'est autorisé que quelques pauses de plusieurs minutes sur les 33 heures, le temps notamment de faire une sieste, soit un total de 31 heures à jouer de la musique.