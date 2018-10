Haute-Savoie, France

C’est une petite cabane orange posée sur un parking, à deux pas de la sortie de l’A41 à Saint-Martin-de-Bellevue. "J’ai choisi cet emplacement pour toucher les gens qui vont sur la Vallée de l’Arve et le Genevois mais aussi ceux qui partent travailler sur Annecy."

A l’intérieur de son bureau roulant, Jimmy Maitre détaille ce qui l’a motivé à se lancer dans cette aventure. "Avant je travaillais dans un bureau (conception de site internet) et comme pour beaucoup de salariés soit je n’avais pas le temps de préparer mon repas pour la pause de midi, soit je perdais trop de temps à faire la queue dans une boulangerie pour acheter un sandwich."

Améliorer la pause déjeuner

Le jeune homme a alors claqué la porte de son ancien boulot pour monter son projet. "Un drive de paniers repas pour améliorer la pause déjeuner des employés." Après plus d’un an de recherches et formations, il a créé "Popote Minute". "Le principe est simple, explique Jimmy Maitre. Le client commande en ligne (jusqu’à 14h la veille) son repas. Puis le lendemain, il passe au drive entre 6h et 9h. Là, il récupère son panier repas et repart sans descendre de sa voiture."

Côté cuisine, l’entrepreneur s’engage a proposé des produits de qualité. "Je travaille au maximum avec des producteurs locaux, en circuit court. Et les repas ont été élaborés avec une nutritionniste." Une qualité qui a un prix : 10,90 euro le plat chaud et 7,50 euro la salade. Les premiers clients de "Popote Minute" semble quand même séduit par le concept. Au volant de sa voiture, vitre baissée, Stéphanie vient de récupérer son panier repas. "Ce que j’adore c’est que l’on mange bon et que cela ne prend pas de temps."

Jimmy Maitre a installé son drive à la sortie de l'A41 à Saint-Martin-de-Bellevue (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion