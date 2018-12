Un Héraultais dépose la marque "Fier d'être gilet jaune"

Castelnau-le-Lez, France

Mohamed-Ali Mira est promoteur immobilier à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier. Le 28 novembre, il a déposé des demandes à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour plusieurs marques liées au mouvement des gilets jaunes. "Fier d'être gilet jaune" au singulier et au pluriel. Avec des tirets et sans tirets. Ses demandes concernent de nombreuses catégories : calendriers, affiches, cuirs, vêtements, mouchoirs en papier, publicité, papier hygiénique, planche à voile et même bières. Il estime qu'une demande peut "coûter de 250 à 1.000 euros, c'est fonction du nombre de catégories."

Peut-être des pin's? Ou bien des badges?

"En voyant que cet événement a perduré, je me suis dit : c'est un phénomène social. Des mouvements comme ça, j'en ai rarement vu en France. Et je me suis dit aussi, il y aura un après gilets jaunes." C'est ce qui l'a poussé à déposer ses marques à l'INPI. "Tout le monde est intéressé d'y avoir participé, comme pour France 98 ou 2018 : j'y étais!"

Aujourd'hui je ne sais pas si je surfe sur la vague ou pas mais en tout cas je marque un événement"- Mohamed-Ali Mira

Pour le moment, Mohamed-Ali Mira ne sait pas encore ce qu'il fera de ses marques s'il est autorisé à les exploiter. Peut-être des pin's, des badges, des T-shirts ? "Je pense que d'ici le mois de février, au plus tard, on saura tous ce qui va se passer réellement, quels sont les enjeux et donc quelle sera la stratégie à adopter pour ce qui me concerne." En ligne de mire il y a mai 2019, date des élections européennes auxquelles des gilets jaunes ont prévu de se présenter.

La marque "Gil et John" a été déposée

Parmi la petite quarantaine de demandes déposées à l'INPI certaines sont d'ailleurs d’inspiration politiques comme "Listes gilets jaunes élections européennes 2019", enregistrée par un habitant du Rhône . D'autres sont plus humoristiques comme "Gil et John", enregistrée par un habitant de l'Aube.

En 2015, après les attentats, des demandes avaient déposées à l'INPI pour la marque "Je suis Charlie". Elles ont toutes été refusées.