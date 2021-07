Un hôtel 5 étoiles bientôt construit sur la plage du Touquet à la place de l'Aqualud

L'Aqualud était devenu "obsolète", "passé de mode", "en très mauvais état", un équipement qui nécessitait "d'investir des sommes énormes pour être maintenu", explique le maire du Touquet Daniel Fasquelle. La décision a donc été prise en conseil municipal lundi midi d'officialiser la fermeture définitive du parc. À sa place, d'ici 2024 si tout va bien, le complexe hôtelier 5 étoiles "The Dune" accueillera ses premiers clients.

Le nom du complexe renvoie à la forme du projet présenté aux élus : une dune avec une terrasse végétalisée accessible à tous. En plus des 130 chambres ou d'une brasserie, des restaurant, des boutiques, un bar ou encore une piscine ouvriront leurs portes au public. Le projet est porté par une filiale du groupe Vinci, ADIM Nord-Picardie, qui avait racheté la concession du domaine à Parques Reunidos, sous contrat avec la ville jusqu'en 2034.

Une centaine d'emplois directs créés

"C'est un vrai plus en terme d'image", poursuit Daniel Fasquelle, "on comble un manque, il n'est pas normal qu'une ville comme Le Touquet n'ait pas une offre hôtelière plus fournie sur le front de mer". Et pour le maire, cette nouvelle structure ne dénaturera pas le paysage puisque "avec l'avis de spécialistes, nous veillerons à ce que _ce projet s'intègre dans l'écosystème de la plage_. Il y aura évidement des discussions, des concertations avec la population".

L'ouverture du commerce devrait permettre de créer une centaine d'emplois directs, "sans compter les retombées indirectes pour les commerces du Touquet", précise l'élu. La décision du conseil municipal n'est pour l'instant qu'une première étape, en attendant l'estimation des domaines ou la délivrance du permis de construire... et la destruction de l'Aqualud, 36 ans après son inauguration.