Un Hôtel d'entreprises du numérique et un DataCenter prochainement à Toulon

La société XL DataCenter a présenté ce mercredi à Toulon son projet d'hôtel d'entreprises du numérique et de DataCenter qui sera situé entre le Zénith Oméga et le Cirfa, le long du boulevard du Commandant Nicolas à Toulon. Ouverture en 2020

Toulon, France

Le vieux batiment situé entre le Zénith Oméga de Toulon et le Cirfa va bientôt être transformé en hôtel d'entreprises du numérique et en DataCenter. Le projet est porté par la société toulonnaise XL DataCenter. 1000 m² modulables destinés à des start-ups. Et un autre étage dédié au stockage des données informatiques d'entreprises. La société XL DataCenter a acquis le bâtiment pour 900 000 euros, en fonds propres. "Sa situation dans le centre-ville est idéale car c'est important d'être près de la gare, et d'avoir facilement accès au très Haut Débit. Enfin, pour les entreprises qui veulent s'y installer, c'est plus simple aussi pour le logement car Toulon est doté d'une belle offre" commente Xavier Lafaure, le patron de XL DataCenter.

"Nous étions sollicités par de jeunes entrepreneurs pour avoir des surfaces plus importantes, à des loyers modérés, en restant en coeur de ville, avec du Très Haut Débit" résume Hubert Falco, satisfait du projet, synonyme pour lui du retour de la confiance des investisseurs dans la Métropole qu'il dirige. "L'idée c'est de créer des emplois, d'attirer de nouveaux habitants, et des cadres" souligne Xavier Lafaure dont le projet séduit déjà Viviana Peretto. Cette jeune chef d'entreprise a crée sa société, Avis 2 santé, il y a 3 ans et indique être à l'étroit dans ses locaux face à une croissance importante. "Pour moi, c'est l'idéal, car Toulon a aussi des arguments que je peux mettre en avant pour recruter des salariés : le soleil, la mer, et du foncier accessible".

Espace de co-working modulable © Radio France - C M

La partie DataCenter est elle composée de gros serveurs qui stockent les données des entreprises. "Jusqu'à présent, nos administrations par exemple avaient pris l'habitude de stocker leurs données dans le cloud, mais c'est aux Etats Unis. Or si les prix d'hébergement étaient attractifs au début, ils commencent à grimper. Et on peut vite se retrouver pris en otage. Il est important de garder une proximité pour la gestion de ces données, d'autant que certaines entreprises ont l'obligation de les stocker en France" analyse Xavier Lafaure. Une proximité que pratique Jean-François Papazian, le Président de CPEM. La société marseillaise assure l'hébergement des données pour les experts-comptables et les commissaires aux comptes notamment. "C'est rassurant pour nous de savoir où les données sont stockées car on connait l'hébergeur. Et c'est rassurant pour nos clients, car contrairement au cloud, nos clients savent physiquement où sont leurs informations" commente le chef d'entreprise qui envisage d'utiliser les services de XL DataCenter à Toulon.

Les travaux devraient débuter en septembre prochain pour une livraison en fin d'année 2020. Une implantation qui réjouit Patrick Valverde, à la tête de Toulon Var technologie : "Cela fait 10 ans qu'on essaie de démontrer que le numérique a sa place à Toulon. D'autant qu'il existe toutes les formations adéquates dans notre bassin toulonnais en adéquation avec les besoins des entreprises".