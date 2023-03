Un "hôtel d'entreprises" ouvre ses portes à L'Isle d'Abeau

La commune de L'Isle d'Abeau propose à la location 9 bureaux et un espace type "coworking". Elle a, pour ça, rénové d'ancien bâtiments d'une entreprise de travaux publique. C'était "un besoin" selon Cyril Marion, maire de la commune depuis 2020.

France Bleu Isère : Cyril Marion à quel besoin correspond cet "hôtel d'entreprises" que vous ouvrez à la location ?

Cyril Marion : Il répond à une attente d'entrepreneurs qui travaillent chez eux pour beaucoup et qui ont besoin d'avoir un lieu dans lequel ils peuvent se retrouver à plusieurs, pour échanger sur leurs pratiques, faire du réseau, et puis aussi pour éviter les difficultés que peuvent avoir des entrepreneurs qui travaillent chez eux, en mélangeant du coup la vie personnelle et la vie professionnelle.

Pourquoi avoir choisi ce bâtiment là ? Il y avait une opportunité qui se présentait ?

Ce bâtiment est un lieu communal. C'était une ancienne entreprise et la collectivité l'a acheté il y a plus de quinze ans. Avant notre arrivée c'était un lieu de stockage et il nous semblait beaucoup plus pertinent de faire de ce lieu un lieu de service, de service aux entrepreneurs. Et donc, pour l'instant, c'est neuf bureaux sur 250 mètres carrés qui ont été rénovés.

C'est une ex-entreprise de TP, ex-entrepôt municipal, qui a été transformé en "hôtel d'entreprises" - Mairie de L'Isle d'Abeau

Au choix : ces bureaux fermés ou des places en "espace partagé", que vous avez voulu à prix modique, avec pour seul service en plus, la télésurveillance, l'accès à la fibre et l'entretien des locaux, c'est ça ?

C'est ça. Au final le loyer est de 120 € hors taxes et hors charges, à 200 € pour des bureaux qui vont de 10 mètres carrés à 17 mètres carrés. Nous sommes actuellement en contact avec de nombreux entrepreneurs pour justement faire le choix de ceux qui auront la chance de débuter dans ce lieu.

Pour quels types d'activités ?

Vous avez à la fois des des personnes qui veulent travailler en FabLab, donc des personnes qui ont des activités de réparation, qui aujourd'hui font ça dans leur bureau, ou avec des imprimantes 3D. On est en lien également avec des activités de service. On est en lien avec des entrepreneurs individuels qui sont prestataires, qui peuvent recevoir du monde dans ces locaux. Nous sommes vraiment sur des activités de service tertiaire.

Toutes les informations pour se porter candidat sont sur le site internet de la commune de L'Isle d'Abeau