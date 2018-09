Argenton-sur-Creuse, France

Un hôtel des entreprises vient d'ouvrir à Argenton-sur-Creuse, dans l'Indre, sur la zone économique des Narrons 3, une initiative de la communauté de communes d'Argenton. Objectif : permettre à de jeunes entrepreneurs de s'installer sur le territoire grâce à un loyer modéré. Ils ont accès à des locaux tout neufs pendant trois ans, le temps pour eux de développer leur activité, avant d'aller s'installer ailleurs.

Deux ateliers de 300 m²

Les deux ateliers de 300 m² disposent chacun d'une cuisine, d'un vestiaire, d'une douche avec WC et même d'une partie showroom. Nicolas Postic, va prochainement s'y installer avec ses quatre employés. Il a créé une société de menuiserie et d'électricité. Jusqu'ici il travaillait chez lui, au fond de sa cour, mais l'espace était devenu trop petit. "Pour quatre salariés et les ouvrages qu'on réalise il n'y a plus assez de places, il faut pouvoir s'organiser différemment, gagner du temps, car ça c'est de plus en plus important, que ce soit en début de journée pour charger, s'y retrouver dans nos affaires, et puis pour ranger".

Un #hôtel des entreprises vient d'ouvrir à Argenton-sur-Creuse, un atelier de 300 m² pour un loyer de 667 euros par mois #économie#territoires@RCValdeLoirepic.twitter.com/kwNx5PCQDr — France Bleu Berry (@FB_Berry) September 3, 2018

C'est bien le but de cet atelier relais : permettre aux jeunes artisans de se lancer, en leur offrant un loyer modéré le temps pour eux de développer leur activité : "ça permet à l'artisan qui début d'avoir des locaux en attendant de se faire un peu de trésorerie pour avoir son propre local à lui, donc c'est sur trois ans, ça lui donne le temps de respirer et de monter son propre projet" explique Jean-Pierre Nandillon, maire du Pêchereau et vice-président de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse.

667 euros de loyer par mois

Le tout pour un loyer de moins de 700 euros, un prix inférieur de 30% à celui du marché. "Le loyer est de 667 euros hors taxes, le loyer normal de 1.100 euros et il y a une subvention de 30%". Un effort conséquent pour la communauté de communes, l'ensemble immobilier a coûté 460.000 euros avec les aides de l'Etat et de la région. "C'est un effort d'avenir puisqu'on souhaite que les artisans s'installent dans notre région et restent parmi nous", précise Francis Nouhant, 1er adjoint à la mairie du Pêchereau membre de la commission économique à la communauté de communes.

On a la compétence relative au foncier d'entreprise"

Le jaune et le vert... deux couleurs pour chacun des deux ateliers disponibles © Radio France - Jonathan Landais

Ce dispositif s'inscrit dans un cadre plus général de soutien aux entreprises, comme le détaille Alison Paquette, responsable du développement économique pour la communauté de communes. "Depuis la Loi Nôtre, les communautés de communes ont la compétence économique relative à l'immobilier et au foncier économique (...) on nous demande d'être en capacité d'avoir une chaîne résidentielle d'accueil des entreprises, qui va de la création, l'évolution de la vie de l'entreprise, jusqu'à son implantation finale".

L'emplacement de cet hôtel des entreprises n'a pas été choisi au hasard, les deux ateliers sont situés sur la zone économique des Narrons 3, au nord d'Argenton, juste à côté de l'Autoroute A20, zone où sont déjà implantées plusieurs dizaines de sociétés. Il reste un deuxième atelier à louer : si vous êtes intéressés, il faut contacter la communauté de communes d'Argenton sur Creuse au 02.54.01.43.33. A terme la communauté de communes a pour projet de construire deux autres ateliers, soit quatre ateliers au total.