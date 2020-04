Un hôtel réquisitionné à Frouard pour héberger les sans-abris atteints du coronavirus

A Frouard, à quelques kilomètres de Nancy, la préfecture de Meurthe-et-Moselle a réquisitionné un hôtel pour y héberger des personnes sans-abris atteintes du coronavirus, mais dont l'état de santé ne nécessite pas d'hospitalisation. Cette structure, gérée par la Croix-Rouge, comporte 56 places d'accueil. "Ce dispositif a été mis en place très rapidement, raconte Jean-Yves Boiffin le directeur départemental de la Cohésion sociale en Meurthe-et-Moselle. Il vise à prévenir une contamination à d'autres résidents dans les centres d'hébergement, ou à d'autres personnes à la rue."

En tout, douze bénévoles et salariés de la Croix-Rouge se relayent dans ce centre d'hébergement spécialisé. Il y a notamment une équipe médicale, composée d'infirmiers et d'un médecin référent. L'Agence régionale de santé, qui a financé le dispositif, a fourni l'ensemble des protections individuelles, à la fois pour les futures personnes hébergées, et aussi aux secouristes ainsi que les salariés de la Croix Rouge. "Tout est prêt, assure Jean-Yves Boiffin. Pour l'instant, nous avons réussi à contenir, fort heureusement la propagation du coronavirus au niveau de cette population particulièrement fragile."

Cet hôtel, effectivement, n'a pas encore pris en charge de SDF malades du covid-19. "On ne sait pas de quoi demain sera fait, déclare, alerte, Cédric Lavenu le directeur régional Grand Est de la Croix Rouge. Avant d'être pris au dépourvus, en tout cas, le préfet a pris la décision adaptée", conclue-t-il.