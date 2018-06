Audinghen, France

A Audinghen, la commune du cap Gris-nez, David Bouloy et sa femme ont entrepris de faire renaître une institution du village et de la Terre des deux-caps. C'est un café-restaurant hôtel qui avait ses habitués, qui adoraient des bons petits plats familiaux et notamment les desserts, de Monique, l’ancienne patronne de l’Auberge des deux-caps.

Partant de cet héritage, relooké avec un nouveau nom « L’Astérie ", c’est une brasserie, avec des plats locaux pas chers et aussi une cuisine soignée, plus élaborée, que le couple veut proposer. Au menu : des poissons de Boulogne, des homards et crabes d’Audresselles et puis des viandes maturées au restaurant ou de l’andouillette d‘Arras.

De très mauvais commentaires pour l'ancienne "Auberge des deux-caps"

Le problème, c’est qu’entre temps, les anciens gérants des lieux, ont laissé une ardoise, assez salée, en terme de réputation. Il suffit de jeter un œil sur les réseaux sociaux et sur les sites de commentaires de restaurant, pour découvrir que beaucoup de clients ont passé de très mauvais moments en ces lieux.

Vue la saturation des autres restaurants d’Audinghen, en saison, ça n’empêchait pas la boutique de tourner… et les gérants de ne douter de rien, au point d’aller participer à l’émission télé de Tf1, « Bienvenue à l’hôtel ». Elle est diffusée ce mercredi soir, en fin d’après-midi, alors que l’établissement est fermé depuis de longs mois. Le principe ? Ce sont des hôteliers qui vont passer des nuits chez des confrères pour faire des commentaires. Et plus c’est acerbe, mieux c’est pour l’émission. Autant dire qu’avec la réputation de l’Auberge des deux-caps, c'est un joli calcul, pour la production. Quant au gérant, sa participation à cette émission ressemble à un dernier coup de Trafalgar avant de tirer sa révérence.

David Bouloy et son épouse ont beaucoup investi pour refaire ce restaurant de 100 ouverts et cet hôtel vétuste, en plein cœur du village d'Audinghen. © Radio France - Matthieu Darriet

On pourrait penser que ça arrive au plus mauvais moment pour les repreneurs qui se sont lancés de très lourds travaux, mais David Bouloy n’est pas homme à baisser les bras. Il est en train d’investir plus de 900.000 euros, pour refaire entièrement un restaurant de 100 couverts, avec une véranda, et puis un hôtel avec deux suites et quatre chambres. Depuis six mois, qu’il est dans les murs, le couple a tout détruit, tout jeté, avant que les artisans prennent le relais, en plomberie, câblages informatique et électriques, sur les murs, les sols et les ventilations.

David Bouloy et son épouse tiennent déjà "La Petite brocante" à Wimille ; ils comptent sur leur propre réputation pour réussir. © Radio France - Matthieu Darriet

David Bouloy compte sur sa propre réputation pour réussir. Tout petit, il est tombé dans la marmite. Ses grands parents tenaient « La Sirène », le célèbre restaurant de le plage du Cap Gris-nez. Aujourd’hui, c’est son oncle qui est aux commandes. Et après une vie de mécanicien dans la Marine nationale, il est revenu au pays et à la tradition familiale, avec sa femme, qui est une ancienne élève du lycée hôtelier du Touquet. Ils tiennent « La petite brocante », un restaurant à Wimille, dans le Boulonnais. David Bouloy est donc assez confiant pour cette nouvelle aventure à Audinghen. : "ce sont nos clients, locaux mais aussi belges et anglais qui feront notre réputation. Ils feront passer le message. Ça va très vite dans le mauvais sens, mais ça va vite aussi dans le bon sens."