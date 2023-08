Un hôtel s'offre l'une des plus belles vues de Toulouse

À quelques semaines de la Coupe du monde de rugby et à un an des Jeux olympiques, les logements temporaires et les hôtels sont pris d'assaut en France. À Toulouse, l'appart-hôtel Adagio Toulouse Centre La Grave a ouvert ses portes au cœur de l'été dans le quartier Saint-Cyprien. Il propose 114 logements, dont l'un d'entre eux possède une terrasse offrant une vue incroyable sur la Garonne et le Dôme de la Grave. À cette occasion, France Bleu Occitanie pose quatre questions à Nathalie Drzazga, directrice de l'établissement.

Un hôtel qui pourrait servir pour des tournages de films

France Bleu Occitanie : Pourquoi avez-vous choisi d'ouvrir un hôtel dans le quartier Saint-Cyprien ?

Nathalie Drzazga, directrice de l'établissement : C'est un quartier qui représente vraiment l'essence de Toulouse. Il est animé, avec des commerçants dynamiques, et il bénéficie d'une conservation remarquable. De plus, il est stratégiquement situé à proximité des axes routiers et très bien desservi par les transports en commun. Toulouse devient de plus en plus une destination de loisirs prise par les city breakers (amateurs de courtes escapades) et les familles. Par le passé, nous avons remarqué que les voyageurs en route vers l'Espagne ou la Côte d'Azur ne s'arrêtaient ici qu'une nuit. C'était vraiment dommage, car nous sommes idéalement situés pour servir de point de départ pour visiter les sites emblématiques de la région Midi-Pyrénées. De plus, l'offre touristique sur Toulouse même,

France Bleu Occitanie : Est-ce qu'il y a des éléments distinctifs de Toulouse dans votre établissement ?

Nathalie Drzazga : Absolument, cela se remarque dès la façade qui est entièrement revêtue de briques, un matériau caractéristique de Toulouse. De plus, dès l'entrée, une superbe fresque réalisée par un artiste de Pamiers dépeint de manière abstraite la violette emblématique de la ville, le Couvent des Jacobins, et d'autres symboles. Nous avons également tissé des partenariats en lien avec Toulouse. Dans notre épicerie, par exemple, vous trouverez la bière Caporal ainsi que des plats concoctés par le restaurant le J'Go.

France Bleu Occitanie : La vue sur le Dôme de la Grave et la Garonne est impressionnante. Comptez-vous exploiter cette caractéristique ?

Nathalie Drzazga : Nous l'espérons, car nous avons trouvé cette vue remarquable. Nous serions ravis si elle pouvait plaire aux journalistes pour des interviews, aux réalisateurs pour des tournages de films, et à d'autres créateurs. Pour l'instant, nous avons déjà présenté cet appartement avec terrasse au bureau des tournages ainsi qu'à plusieurs régisseurs, et les retours ont été très positifs.

France Bleu Occitanie : À quelques jours de la Coupe du monde de rugby, y at-il encore des disponibilités dans votre établissement ?

Nathalie Drzazga : En effet, comme nous venons tout juste d'ouvrir, nous n'avons pas pu participer aux appels d'offres anticipées. Actuellement, étant donné que l'établissement est opérationnel, il reste des chambres disponibles pour les réservations de dernière minute. Nous accueillerons donc avec plaisir des joueurs, des équipes et bien sûr des spectateurs lors de cet événement.

Nathalie Drzasga est la directrice du nouvel hôtel © Radio France - Nina Valette