Paris : un immeuble du 19ème arrondissement pionnier en termes de rénovation énergétique

"Le bâtiment représente 25% des émissions de gaz à effet de serre en moyenne. A Paris, c'est encore pire." Jacques Baudrier, adjoint à la mairie de Paris, en charge notamment de la transition écologique du bâti, donne le ton. "Si on veut réussir la bataille pour le climat, il faut rénover tous les logements, tous." C'est pourquoi la mairie de Paris a décidé de participer, à hauteur d'un tiers, au financement des travaux de rénovation énergétique d'un immeuble du 19ème arrondissement.

Les travaux de la copropriété Jean Jaurès, à Paris, ont permis un gain énergétique de 55%. © Radio France - Marine Protais

La copropriété Jean Jaurès vient de recevoir, de la part de l'Agence parisienne du climat - qui accompagne les copropriétés qui veulent s'engager dans la transition écologique - le prix des Trophées métropolitains CoachCopro 2021. Dans cet immeuble du 19ème, il y a eu dix mois de travaux, qui ont permis d'atteindre un gain énergétique de 55 %.

"On est au maximum de ce qu'on sait faire en 2021"

Ce bâtiment, qui date de 1979, se démarque dans l'avenue Jean Jaurès. Les murs viennent d'être repeints en blanc, les balcons rénovés. Mais les travaux les plus spectaculaires ne sont finalement pas visibles à l'œil nu. Le plus gros du chantier a été de refaire l'isolation de la façade, explique Edouard de Rugy, le maître d'œuvre.

Les murs en béton ont été remplacés par une isolation extérieure avec de la laine de roche. © Radio France - Marine Protais

Avant, sur la façade, on avait des murs en béton. Là, on est venu isoler par l'extérieur, avec de la laine de roche. Concrètement, on a divisé au moins par cinq les déperditions de chaleur. C'est énorme ! Edouard de Rugy, maître d'œuvre chez Reanova

"On ne peut pas faire beaucoup plus, on est au maximum de ce qu'on sait faire en 2021 en termes de performance", se félicite le maître d'œuvre. Les toitures et les planchers ont été isolés. Les fenêtres en aluminium ont été remplacées par du double vitrage. Puis il a fallu s'attaquer à la partie intérieure du bâtiment.

Remplacer les ballons d'eau chaude par une pompe à chaleur : un gain énergétique de 70%

L'un des gros changements concerne la ventilation. "On a mis en place un système de ventilation intelligent, c'est-à-dire qui adapte le débit de renouvellement d'air en fonction du taux d'humidité des pièces, détaille Edouard de Rugy. Concrètement, si vous êtes en train de prendre une douche, le débit se met au maximum pour assainir votre salle de bain. Et si vous partez en vacances une semaine, le débit se met au minimum pour éviter de rejeter du chauffage à l'extérieur."

L'autre grande nouveauté porte sur la production d'eau chaude sanitaire. "Avant, il y avait des grands ballons d'eau chaude collectifs, avec une résistance", se souvient le maître d'œuvre.

Un système de pompe à chaleur a remplacé les ballons d'eau chaude collectifs dans cet immeuble du 19ème arrondissement de Paris. © Radio France - Marine Protais

On a installé un système de pompe à chaleur, qui a permis d'intégrer des énergies renouvelables. On prend les calories de l'air du parking pour préchauffer l'eau, ce qui représente un gain énergétique de 70%.

Et tout ça semble avoir changé la vie des habitants de l'immeuble.

Un coût de 6.000€ par copropriétaire

Philippe, propriétaire d'un des 41 appartements de l'immeuble, ne regrette absolument pas avoir déboursé 6.000€ pour ces travaux de rénovation - à l'origine, chaque copropriétaire aurait dû débourser 16.000€ mais avec les différentes aides et subventions, notamment de la part de la mairie de Paris, le prix a été divisé quasiment par trois. Depuis que les travaux sont terminés, il sent une vraie différence.

Il y a moins de courants d'air froid qui sortent des ventilations, puisqu'elles ont été refaites. Et le sol est lui aussi moins froid, parce qu'il est désormais isolé par en-dessous. Donc je ne suis plus obligé de mettre mes chaussons le matin quand je sors du lit ! - Philippe, propriétaire d'un appartement

Plus de confort donc, y compris économique, puisque depuis ces travaux de rénovation, les factures d'électricité des habitants ont chuté de 15% en moyenne. A terme, la mairie de Paris souhaite ainsi rénover l'ensemble des copropriétés de la capitale, soit un million de logements, d'ici 2050.