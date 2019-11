INFO FRANCE BLEU POITOU : Dans le centre ville de Poitiers, un important projet immobilier va voir le jour

Poitiers, France

C'est une bonne nouvelle car le centre-ville de Poitiers, le plateau comme on dit, manque cruellement de grands appartements. Dans ce nouveau projet immobilier, 34 logements au total sont prévus : 16 appartements T3 ou T4 : onze T3 pièces et cinq T4 dont certains approcheront les 90 mètres carrés, les 18 autres seront des T2 avec des surfaces prévues entre 40 et 50 mètres carré.

Le projet immobilier porte sur 2.500 mètres carrés de surface

Rassurez-vous, le bureau de Poste et son entrée majestueuse ne seront pas du tout impactés, pas plus que les bureaux occupés par la Poste et les locaux loués par l'opérateur Orange. Le promoteur immobilier, à l'origine du projet, n'a racheté en fait "que" 2.500 des 8.700 mètres carrés que totalise l'ensemble de ce bâtiment situé entre les rues Arthur Ranc et Jacques de Grailly.

L'immeuble de la Poste apparait en grisé entre les rues Ranc et de Grailly - google maps

Des appartements situés surtout aux deux derniers étages

La plupart des appartements vont être aménagés au 4 ème et 5 ème niveau de ce bâtiment construit pour partie en 1910 et pour le reste en 1950. C'est là que vont se concentrer la quasi-totalité des 34 appartements. L'entrée principale du futur immeuble d'habitation se situera rue Arthur Ranc, là où se trouve l'accès de l'ancienne direction de la poste de la Vienne. De l'autre côté, la cour intérieure qui donne sur la rue Jacques de Grailly sera réaménagée pour que chacun des 34 logements disposent de sa place de parking.

L'entrée principale de ce futur complexe d'habitation donnera sur la rue Arthur Ranc à Poitiers © Radio France - Baudouin Calenge

Le permis de construire a été déposé en mairie de Poitiers début octobre. Les travaux pourraient débuter au premier trimestre 2020 si le projet ne fait l'objet d'aucune contestation.