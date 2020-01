Un indice de réparabilité sur l'électroménager et l’électronique l'an prochain

La loi contre le gaspillage n'a plus qu'une étape à franchir pour être adoptée : le vote du Sénat, d'ici au 30 janvier. L'objectif est de réduire l'impact de notre consommation sur l'environnement. Parmi les mesures prévues, un indice de réparabilité pour l'électroménager et l'électronique.

Machines à laver, téléphones portables, réfrigérateurs, aspirateurs, tablettes ou téléviseurs : l'idée de cet indicateur de réparabilité qui est prévu dans la loi anti-gaspillage, c'est d'encourager les consommateurs à choisir des appareils qui peuvent être réparés plutôt que ceux qui doivent être changés quand ils tombent en panne. Le gouvernement espère qu'il aura le même effet incitatif que l'étiquette énergie qui, entre deux appareils, permet de choisir celui qui consomme le moins.

40% des pannes seulement sont réparées

Cet indicateur devrait aussi pousser les industriels à revoir la conception des appareils pour qu'ils soient réparables. Aujourd'hui, on ne répare que 40 % des pannes des produits électriques et électroniques, selon l'Ademe (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Le gouvernement espère augmenter ce taux et le faire passer à 60 % d'ici cinq ans. Ce qui permettrait de réduire les déchets mais aussi l'utilisation de matières premières pour fabriquer des produits neufs.

Des appareils démontables et des pièces pas trop chères

Pour que les appareils soient réparables, encore faut-il qu'ils soient faciles à démonter et à remonter, que la documentation soit claire et disponible.... et que les pièces détachées soient disponibles et pas trop chères par rapport au prix d'un appareil neuf. Tous ces critères seront regroupés en une note globale que les vendeurs seront obligés d'afficher en rayon et sur les sites marchands. A défaut, ils s'exposeront à une amende de 15.000 euros. Les détails seront précisés dans des décrets.

Réparable oui, mais durable ?

Les associations de défense de consommateurs et de lutte contre l’obsolescence programmée estiment que c'est un premier pas dans la bonne direction. Mais elles auraient préféré un indice de durabilité qui intègre la fiabilité des produits et qui constitue un meilleur guide pour les consommateurs.