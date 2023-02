Un industriel du Val d'Oise rachète deux hôtels à Montignac en Dordogne

La rumeur bruissait depuis quelque temps dans le milieu de la gastronomie périgourdine. Le chef Christophe Maury avait vendu son bel établissement, l'hôtel de Bouilhac. Aujourd'hui la rumeur devient réalité. Et ce n'est pas un mais deux hôtels qui viennent d'être rachetés à Montignac par un seul acquéreur Patrice Garnier. Cet industriel venu du Val d'Oise et qui travaillait dans le secteur du recyclage a vendu ses affaires. A cinquante ans, il entame une nouvelle vie dans la restauration et l'hôtellerie. Il s'est entouré de professionnels pour mener cette nouvelle aventure.

Patrice Garnier est le nouveau propriétaire de l'hôtel de Bouilhac et du Relais du Soleil d'or © Radio France - Valérie Déjean

Il rachète deux hôtels à Montignac

Ce n'est pas un mais deux établissements que Patrice Garnier a racheté à Montignac. Le premier, c 'est l'hôtel de Bouilhac qui avait ouvert en 2017 sous la houlette du chef Christophe Maury qui, avec son épouse, avait transformé cet hôtel particulier en établissement de luxe. Le second, c'est le Relais du Soleil d'Or de l'autre côté de la Vézère, fermé depuis un an et qui nécessite un bon coup de frais. Les travaux de rénovation devraient durer un an.

De la piscine du Soleil d'Or au restaurant gastronomique de Bouilhac

Si Patrice Garnier a choisi d'acheter deux hôtels c'est pour proposer des prestations communes à tous ses clients. L'hôtel de Bouilhac manque d'un jardin ou d'une grande piscine? Ses clients les trouveront au Soleil d'Or à une centaine de mètres de là. Les clients du Soleil d'Or ont envie d'un repas gastronomique? Ils auront un tarif préférentiel au restaurant de l'hôtel de Bouilhac. Voilà pour le concept de ce double investissement élaboré par le nouveau propriétaire.

La Chef des " Pierers Blondes" Cécile Gallouedec et ses seconds Romain Léger et Guillaume Richard © Radio France - Valérie Déjean

De la gastronomie périgourdine à la Bretagne

L'hôtel de Bouilhac ouvre ses portes dimanche 5 février. Quelques ajustements sont encore à prévoir notamment pour créer un bar qui permettra de déguster les cocktails élaborés par un mixologue colombien qui a fait ses armes à Londres. Victor Borel, le directeur de la restauration, et sommelier de métier venu de Saint Emilion, envisage déjà des soirées rencontres avec des vignerons. En cuisine, la chef Cécile Gallouedec, géologue passée par l'Ecole Ferrandi prépare la future carte. Elle veut travailler les produits locaux, mais n'écarte pas l'idée d'y rajouter un peu de sa Bretagne d'origine. La magnifique cheminée de la bâtisse pourrait aussi accueillir des grillades. Les idées ne manquent pas. Patrice Garnier veut aussi séduire la clientèle locale. L'hôtel et le restaurant, qui sera rebaptisé " les Pierres Blondes" resteront ouverts toute l'année.