Dordogne : un ingénieur de la région parisienne reprend l'entreprise Besse et Aupy à Ribérac

Les orages de grêle de l'été dernier avaient plongé l'entreprise de Ribérac Besse et Aupy dans le noir. Un peu moins d'un an après, les anciens salariés de cette usine de fabrication de dépanneuses peuvent peut être espérer retrouver du travail. Le tribunal de commerce de Périgueux vient de rendre sa décision.

La communauté de communes du Périgord Ribéracois rachète le site

La collectivité avait pris une délibération en ce sens. Elle devient propriétaire du site de 13 000 mètres carré dont plus de 3000 mètres carré de bâtiment. Et c'est elle qui va mener les travaux pour rénover la toiture hachée et amiantée. La facture devrait être salée. Le coût pourrait être compris entre 600 000 euros et un million. La communauté de communes qui devra emprunter pour ces travaux espère bénéficier de l'aide de l'état. Elle se fera rembourser petit à petit par le preneur. L'objectif étant qu'il devienne le propriétaire à terme de l'usine à travers un crédit-bail

Un ingénieur de la région parisienne reprend le fond de commerce.

Kevin VIAUD, ingénieur de la région parisienne consultant en entreprise et passé par de grands groupes rachète lui le fond de commerce. pour relancer l'activité. Il a rencontré les salariés très mobilisés depuis le début pour trouver un avenir à leur entreprise. Et visiblement le courant est passé. On ne sait pas encore combien d'anciens employés seront repris. Il y en avait 32 lorsque l'entreprise a mis la clef sous la porte. Au début, l'activité commerciale pour relancer la machine, devrait trouver refuge sur le site mais dans un Algeco.