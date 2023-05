Un isérois met au point un dispositif contre les champs électriques médaillé au concours Lépine

C'est une invention iséroise saluée d'une médaille de bronze au dernier concours Lépine à Paris et qui promet plus de sécurité en matière de chargement de nos smartphones. Adap'terre est un petit dispositif qui s'insère entre la prise et le cordon du chargeur afin de relier ce dernier à la terre. C'est une sécurité pour l'appareil et sa batterie mais c'est d'abord pour son inventeur, Philippe Windum, basé à Meylan un moyen de limiter les émissions de ce qu'il appelle les "pollutions électriques".

Un chargeur non relié à la terre génère des "champs électriques importants"

Inventer des appareils électriques n'est pas le métier de base de Philippe Winum : il est instructeur de pilotage dans l'aviation. Sauf qu'il est très sensible au sujet des pollutions et des ondes électromagnétiques. Au point d'avoir créé un label "Zero Wave Zone", zones sans ondes alors qu'il se trouvait en Haute-Savoie en 2020 et qu'il avait constaté ce qui était selon lui une anomalie. "Un paradoxe, explique-t-il, que j'ai trouvé dans les cabinets médicaux, paramédicaux et les centres de bien être, plus particulièrement concernant les tables de massage électrifiées. A priori, on va voir son kiné ou pour se faire soigner ou se faire du bien et on est soumis à un champ électrique assez puissant pendant la durée de la séance. Ça fait quelques minutes, voire quelques heures pour le patient, mais c'est huit à dix heures par jour pour le praticien. Et rétrospectivement, à peu près 80 % des tables de massage électrique ne sont pas reliées correctement à la terre, d'où un champ électrique important".

Philippe Winum et sa médaille de bronze du concours Lépine - Zero Wave Zone

Au nom du "principe de précaution"

Même cause même effets pour les chargeurs de smartphone que l'on branche parfois jusque sur nos tables de nuit. "J'ai constaté, explique Phillipe Windum, que l'ensemble de ces chargeurs n'offrait pas cette possibilité d'être relié à la terre et dès lors qu'il y a un contact direct, qu'on tient le téléphone dans la main par exemple, ce champ électrique va induire sur tout le corps". Reste que les champs électriques ne paraissent pas émouvoir beaucoup d'utilisateurs de téléphones portable. "A tort, objecte le créateur de l'Adap'terre, et d'autres pays sont beaucoup plus stricts sur les normes concernant les champs électriques". Philippe Winum se défend toutefois de vouloir tout interdire : "On n'est pas du tout une association militante. Ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos c'est juste de dire que si vous pensez qu'il y a un effet des ondes et des champs sur votre santé, j'ai les moyens de vous protéger des champs électriques".

Adap'terre est déjà au moins une protection contre le risque d'incendie d'un smartphone en charge. Risque minime peut être, mais qui n'est pas nul. Il est vendu 27 € sur le site internet de Zéro Wave Zone et cherche également des distributeurs parmi ceux spécialisés dans les produits pour personnes électrosensibles, les produits écoresponsables ou encore, bien sûr, les accessoires de téléphonie mobile.