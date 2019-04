Un jean en toile 100% recyclée, créé par deux Normands et fabriqué dans l'Orne

Savez-vous combien de litres d'eau il faut pour produire un jean? 10.000 litres. La confection de ce jean 100% recyclé, créé par deux Normands, utilise seulement 22 litres. Il est en vente depuis le début du mois d'avril 2019.

Deux Normands sont à l'origine de ce "jean écolo". Arthur Cochin et Olivier Lebas, tout deux originaires de Pont-Audemer (Eure). Ils ont lancé en 2015 la marque de vêtement pour hommes AVN - Atelier de la Venise Normande - en référence à leur ville d'origine. Immédiatement, ils adoptent un positionnement écologique, en privilégiant des matières et des moyens de production respectueux de l’environnement.

Pour leur jean 100% recyclé, voilà la recette : 50% provient de chutes de production d'autres jeans, et 50% d'une fibre obtenue à partir d'un mélange de coton recyclé et de fibre de bois.

"C'est un plus en terme de vente et d'image bien sûr, mais ce sont surtout des valeurs qu'on voulait mettre en avant, dans cette démarche de consommer mieux, local, plus responsable", explique l'un des co-fondateurs, Arthur Cochin